Миколаїв готується до зими: Данія передала енергетикам нову техніку
Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" отримало нову техніку для проходження зимового періоду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спеціальні автомобілі відправило в обласний центр Королівство Данія.
Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ключі від автівок особисто передав міністр бізнесу, промисловості та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков.
Нова техніка дозволить ефективніше обслуговувати комунальні мережі та своєчасно реагувати на аварійні ситуації. Завдяки цьому підвищується надійність роботи підприємства і комфорт мешканців Миколаєва.
Раніше ми писали про те, що 7 жовтня Миколаїв отримав централізоване постачання прісної води - вперше, з 2022 року, коли росіяни підірвали ключовий магістральний водогін. Збудовано повністю новий трубопровід протяжністю 136 км – у дві нитки по 67,9 км кожна.
Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль