Гроші від ЄС або підвищення податків: Підласа назвала джерела додаткових коштів на виплати військовим

До кінця поточного року залишається три місяці, але питання нестачі коштів на виплати військовим не вирішене.

Основна надія уряду лягає на підтримку міжнародних партнерів, розповіла голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") в інтерв’ю "РБК-Україна".

Вона зазначила, що в Україні планують домовитися з Єврокомісією про можливість спрямувати 6 млрд євро з програми ERA Loans, забезпеченої активами РФ, на потреби війська. Це може стати прецедентом, адже донори раніше відмовлялися фінансувати ЗСУ за рахунок грантів чи кредитів.

"Перемовини про можливість використання європейської допомоги на потреби оборони дійсно йдуть вже давно і на різних рівнях. Але я думаю, що найбільшим каталізатором до того, що це рішення, сподіваємось, буде прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який ми можемо використовувати на оборону. І зараз без якогось радикального підвищення податків, за що наразі нереалістично проголосувати в Раді, додатковий власний ресурс не з'явиться", – пояснила Підласа.

За її словами, наразі головна задача в тому, що уряд має переконати партнерів погодити фінансування виплат військовим.

Підласа додала, що після того, як Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби Мінфін внесе до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік для збільшення фінансування Сил оборони.

Читайте також: Україна вичерпала можливості для збільшення видатків на оборону, потрібна допомога партнерів, – Підласа

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнав ймовірність того, що уряд буде вимушений вдруге просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видатки на сектор безпеки і оборони через "ситуацію на полі бою".

За даними видання ЕП, Міністерству оборони до кінця 2025 року бракує ще 417 мільярдів гривень, однак після "продуктивного обговорення" в уряді суму зменшили до 280 млрд грн. Водночас з урахуванням потреб інших силових відомств (НГУ, СБУ, ГУР МО та інших) оборонні видатки слід збільшити приблизно на 300 млрд грн вже до кінця жовтня.

Більше новин в Телеграм-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, у липні Верховна Рада вже ухвалила закон про внесення змін до держбюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків держбюджету на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році.