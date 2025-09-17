Україна вичерпала можливості для збільшення видатків на оборону, потрібна допомога партнерів, – Підласа

Україна вже досягнула межі у нарощуванні власних доходів бюджету, які спрямовують на фінансування потреб оборони.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповіла у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"Ніхто з партнерів не дозволяє використовувати кошти (надану фінансову допомогу, – ред.) на оборону. Ми можемо використовувати лише власні доходи та внутрішні запозичення. Тому ми закладаємо на сектор безпеки та оборони рівно те, що ми можемо самі заробити", – нагадала депутатка.

Вона зауважила, що можливості для залучення додаткових коштів для фінансування Сил оборони на внутрішньому ринку також вичерпані.

"Щодо внутрішніх запозичень, то ми вже півтора року говоримо, що інструмент ОВДП себе вже вичерпав. Чисте розміщення наступного року буде від'ємним: ми погасимо ОВДП на 100 млрд грн більше, ніж запозичимо", – пояснила Підласа.

Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів.

Підласа зауважила, що водночас і уряд, і президент заявляють говорять про те, що держава не буде підвищувати податки, а обсяги потенційних додаткових надходжень до бюджету від детінізації обмежені.

"Залишається питання використання коштів міжнародних партнерів. Якщо вони дозволять їх використовувати на потреби оборони, то ми зможемо більш суттєво підвищувати видатки на оборону. Поки що ми обмежені власними ресурсами і, відверто кажучи, ми вже досягнули межі своїх можливостей", – констатувала голова Бюджетного комітету.

Читайте також: Держборг України наступного року перевищить 10 трильйонів гривень або 100% ВВП, – проєкт бюджету

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

При цьому видатки на Сили Оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року). Найбільшу частку видатків оборонного бюджету традиційно спрямують на Міністерство оборони – 1,92 трлн грн, але це всього на 11 млрд грн більше, ніж наразі передбачено на 2025 рік.