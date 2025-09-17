БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна вичерпала можливості для збільшення видатків на оборону, потрібна допомога партнерів, – Підласа

підласа

Україна вже досягнула межі у нарощуванні власних доходів бюджету, які спрямовують на фінансування потреб оборони.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") розповіла у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"Ніхто з партнерів не дозволяє використовувати кошти (надану фінансову допомогу, – ред.) на оборону. Ми можемо використовувати лише власні доходи та внутрішні запозичення. Тому ми закладаємо на сектор безпеки та оборони рівно те, що ми можемо самі заробити", – нагадала депутатка.

Вона зауважила, що можливості для залучення додаткових коштів для фінансування Сил оборони на внутрішньому ринку також вичерпані.

"Щодо внутрішніх запозичень, то ми вже півтора року говоримо, що інструмент ОВДП себе вже вичерпав. Чисте розміщення наступного року буде від'ємним: ми погасимо ОВДП на 100 млрд грн більше, ніж запозичимо", – пояснила Підласа.

Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів.

Підласа зауважила, що водночас і уряд, і президент заявляють говорять про те, що держава не буде підвищувати податки, а обсяги потенційних додаткових надходжень до бюджету від детінізації обмежені.

"Залишається питання використання коштів міжнародних партнерів. Якщо вони дозволять їх використовувати на потреби оборони, то ми зможемо більш суттєво підвищувати видатки на оборону. Поки що ми обмежені власними ресурсами і, відверто кажучи, ми вже досягнули межі своїх можливостей", – констатувала голова Бюджетного комітету.

Читайте також: Держборг України наступного року перевищить 10 трильйонів гривень або 100% ВВП, – проєкт бюджету

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

При цьому видатки на Сили Оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року). Найбільшу частку видатків оборонного бюджету традиційно спрямують на Міністерство оборони – 1,92 трлн грн, але це всього на 11 млрд грн більше, ніж наразі передбачено на 2025 рік.

Автор: 

держбюджет (1670) держборг (1130) оборона (546) ЗСУ (408) Підласа Роксолана (31)
Топ коментарі
+24
Зверніться до бізнес-партнерів Боневтіка: міндічів, шефірів, медведчуків, коломойських, гезнікових та інших. Вони шість з хвостиком років по-повній доїли Україну і її мудрий наріт.
показати весь коментар
17.09.2025 13:29 Відповісти
+15
Дивись зехудоба яких ви бездарей,фріків,мородерів,зрадників,непотріб,брехунів наобирали до влади,щоб вам повилазило.
показати весь коментар
17.09.2025 13:50 Відповісти
+9
Перекладаю:
Дайте нам можливість пиляти ваші кошти на дефективних дронах та віртуальних ракетах. Бо свої ми вже розпиляли.
показати весь коментар
17.09.2025 14:02 Відповісти
Коментувати
Не Народу України ,а вам гниди потрібна
показати весь коментар
17.09.2025 14:02 Відповісти
Красти менше не будуть, дайте ще допомогу
показати весь коментар
17.09.2025 14:10 Відповісти
Скоко?
показати весь коментар
17.09.2025 14:13 Відповісти
Тобто 25-ти річна війна, як каже Портніков і місцеві блогери відміняється? Очікувано: війна - дороге "задоволення", а десятиріччями її ніхто спонсорувати не буде
показати весь коментар
17.09.2025 14:23 Відповісти
тепер скорочуйте видатки на всяке лайно, починаючи з зомбімарафону
показати весь коментар
17.09.2025 14:25 Відповісти
Доречі, про це у відкриту говорить голова Комітету з питань бюджету. А чи не є питання, які стосуються оборонної здатності країни в період війни, ну як би як мінімум не публічними в такій площині? Ні, я розумію, що ОПа регулярно рапартує на луб'янку і для казлорилих це не особливий то і секрет. Але все ж таки, це якось зрадницько не професійно...
показати весь коментар
17.09.2025 14:27 Відповісти
Треба ******* менше на тендерах в МОУ та ВЧ які самі оголошують тендери за "спрощеною" процедурою!! Грошей вистачить без допомоги партнерів!
показати весь коментар
17.09.2025 15:24 Відповісти
Ти ж казала що з 1 січня 2026 року буде збільшено зарплату військовим хоча би до 50000 тисяч. Все відміняється?
показати весь коментар
17.09.2025 15:42 Відповісти
Зато є міліарди на асваль і бруківучку.
показати весь коментар
17.09.2025 15:51 Відповісти
Ніяк не можуть зібрати податків щоб прокормити суддів, прокурорів, та депутатів. Але прикриваються ЗСУ.
показати весь коментар
17.09.2025 16:34 Відповісти

