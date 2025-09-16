Держборг України наступного року перевищить 10 трильйонів гривень або 100% ВВП, – проєкт бюджету

Уряд прогнозує, що державний борг України наприкінці 2026 року може досягти 106% ВВП.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14000, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

Зокрема, згідно із розрахунками уряду, прогнозний граничний обсяг держборгу за підсумками 2026 року складе 10,47 трильйона гривень, що відповідатиме 101,6% від ВВП, а прогнозний граничний обсяг гарантованого державою боргу – 455,95 млрд грн або 4,4% відсотка від ВВП.

При цьому станом на кінець 2026 року частка державного внутрішнього боргу становитиме 19,9% від загального обсягу, а зовнішнього – 80,1%.

Загалом наступного року заплановані державні запозичення у сумі 2,43 трильйона гривень, тому числі зовнішні – на 2,01 трильйона гривень, внутрішні – на 419,57 млрд грн.

Водночас платежі з погашення державного боргу складуть 656,82 млрд грн (у тому числі зовнішнього – 132,36 млрд грн, внутрішнього – 524,46 млрд грн. Обсяг платежів з обслуговування держборгу на 2026 рік прогнозується в обсязі 513,12 млрд грн (зовнішнього - 190,35 млрд грн, внутрішнього – 322,77 млрд грн).

Також читайте: Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники

Як повідомлялося, сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 31 липня 2025 року становив 7,77 трильйона гривень ($186,13 млрд в еквіваленті). Таким чином, за місяць держборг зріс на 76,92 млрд грн, або на $1,29 млрд,