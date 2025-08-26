Державний борг зріс за місяць ще на $1,3 мільярда, – Мінфін

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 31 липня 2025 року становив 7,77 трильйона гривень ($186,13 млрд в еквіваленті).

Таким чином, за місяць держборг зріс на 76,92 млрд грн, або на $1,29 млрд, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У структурі сукупного боргу на зовнішні зобов’язання припадає 74,97% (5,83 трлн грн або $139,54 млрд), на внутрішні – 25,03% (1,95 трлн грн або $46,59 млрд).

Власне, державний борг зріс до 7,5 трлн грн ($179,03 млрд), у тому числі зовнішній – до 5,6 трлн грн ($134,39 млрд, 72,2% загальної суми державного і гарантованого боргу), внутрішній – 1,86 трлн грн ($44,64 млрд, 23,99%).

Гарантований державою борг на 1 липня становив 296,35 млрд грн ($7,1 млрд), у тому числі зовнішній – 215 млрд грн ($5,15 млрд, 2,77% загальної суми держборгу) та внутрішній – 81,34 млрд грн ($1,95 млрд, 1,05%).

