Експорт українського зерна
Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс до $18,5 мільярда за пів року, – Держстат

торгівля

За січень-червень 2025 року Україна експортувала товарів на $20,04 млрд, а імпортувала на $38,56 млрд.

При цьому експорт українських товарів знизився на 4,2% у річному обчисленні, а імпорт – зріс на 15,6%, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані Держстату.

У підсумку, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами сягнуло $18,51 млрд, а коефіцієнт покриття імпорту експортом погіршився до 0,52 з 0,63 роком раніше,

Зазначимо, що у структурі експорту домінували продукти рослинного походження – $5,21 млрд, зокрема зернові, постачання яких скоротилися на 24,2% – до $3,99 млрд.

Далі за вартістю експорту йдуть жири та олії тваринного або рослинного походження ($3,6 млрд), недорогоцінні метали та вироби з них ($2,27 млрд), готові харчові продукти ($1,9 млрд) і машини та електротехніка ($1,75 млрд).

Водночас імпорт сформували насамперед товари з високою доданою вартістю:

  • машини й обладнання ($8,91 млрд);
  • транспортні засоби та літальні/плавучі засоби ($5,37 млрд);
  • мінеральні продукти ($5,24 млрд);
  • продукція хімпрому ($4,42 млрд);
  • недорогоцінні метали ($2,07 млрд).

імпорт торгівля Україна експорт
