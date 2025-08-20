Обсяги торгівлі між РФ та Китаєм почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни

Обсяги двосторонньої торгівлі між Росією та Китаєм у 2025 році почали зменшуватися вперше від початку російсько-української війни.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі РФ Антон Аліханов, передає The Mosсow Times.

"Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі", – визнав російський міністр.

"Причини для такої динаміки, звісно, є різноплановими. Це й негативний вплив санкційного, інших форм економічного тиску ззовні на наші країни та волатильність на окремих товарних ринках. Ми відзначаємо і поступове насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, а також внутрішньоекономічні процеси і в Росії, і в Китаї", – пояснив Аліханов.

За даними митниці КНР, за підсумками січня-липня 2025 року двосторонній товарообіг між РФ та Китаєм зменшився на 8% у річному обчислення – до $125,8 млрд. Протягом трьох попередніх років він зріс удвічі – до рекордних $245 млрд у 2025 році.

За підрахунками експертів російського Інституту Гайдара, за підсумками першого півріччя поточного року Китай зменшися закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії. Зокрема, постачання нафти впали на 11% (до 49,11 млн тонн), нафтопродуктів – на 28% (до 5,51 млн тонн), скрапленого природного газу – на 13% (до 3,22 млн тонн), деревини – на 10% (до 4,53 млн тонн), вугілля – на 10% (до 38,97 млн тонн).

Водночас збільшився експорт російського газу трубопроводам (на 23%), а також промислових металів: нікелю – на 94%, алюмінію – на 91%, міді – більш ніж удвічі.

Експорт товарів з Китаю в Росію впав на 9%, зазначають в Інституті Гайдара, насамперед за рахунок імпорту автомобілів, який обвалися на 61%.

Як повідомлялося, у серпні китайські НПЗ різко збільшили купівлю російської нафти Urals, забираючи зі знижкою партії, від яких відмовляються індійські переробники через посилення торговельних мит США.

Зазвичай Китай купує східносибірські сорти російської нафти, але зараз Urals за своєю ціною може кункурувати з ними.