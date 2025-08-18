Санкції працюють: Китайські компанії пропонують розвивати бартерну модель торгівлі з Росією

Через збої в міжнародних розрахунках внаслідок санкцій китайські компанії пропонують російським переходити на схеми бартерних розрахунків.

Зокрема, китайська Hainan Longpan Oilfield Technology на форумі "Казань Експо" запропонувала російським контрагентам постачання двигунів і генераторних установок для суден в обмін на російські суднобудівні сталі та алюмінієві сплави, повідомяляє The Moscow Times.

Компанія заявила, що вже використовує "моделі бартерної торгівлі" для зниження платіжних ризиків, а також відкриє сервісний центр у РФ, що дозволить зекономити до 50% митних витрат.

Крім бартеру, постачальник тестує альтернативні платіжні інструменти – хеджування, цифрові валюти, криптоактиви і розрахунки у нацвалютах (рубль/юань), повідомив представник китайської компанії

Раніше Москва уже обговорювала з Пекіном відновлення бартеру, оскільки найчастіше саме такі схеми застосовують у торгівлі металами та агропродукцією, де вартість визначена заздалегідь. Також Мінекономрозвитку РФ збиралося цього року підготувати пропозиції щодо створення міжнародної бартерної біржі.

Паралельно з цим, Китай продовжує нарощувати економічну присутність у РФ. Згідно експертних оцінок, на Далекому Сході уже понад 90% іноземних інвестицій надходить із КНР, працюють десятки китайських компаній, а сукупні накопичені інвестиції в країну перевищили $18 млрд.

