Санкції працюють: Держсекретар США Рубіо розповів, як росіяни заправляли літаки на Алясці за готівку

Хоча США поки що не планують запроваджувати нових санкцій проти Росії, чинні обмеження продовжують діяти, через це делегації РФ під час саміту на Алясці навіть довелося заправляти літаки за готівку.

Про це держсекретар США Марко Рубіо розповів у інтерв'ю NBC News, передає "Європейська правда".

"Всі санкції і їхній вплив залишаються в силі. Ви знаєте, коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку, щоб заправити свої літаки, бо не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками", – наголосив держсекретар США.

Водночас він висловив думку, що немає доказів, що нові санкції будуть ефективними та змусять РФ негайно припинити війну проти України, оскільки ефект від таких обмежень стане відчутним через місяці, а то й роки.

"Ми можемо опинитися саме в такій ситуації. Я сподіваюся, що цього (запровадження санкцій, – ред.) не станеться, бо це означатиме провал мирних переговорів", – сказав він.

Рубіо також зауважив, що оголошення нових санкцій Вашингтоном зупинило б мирні переговори.

"У той момент, коли він зробить ці кроки, всі переговори припиняться. У той момент, коли ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би поговорити з росіянами і спробувати змусити їх сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди. Той момент може настати, але я сподіваюся, що цього не станеться, бо я сподіваюся, що ми досягнемо мирної угоди", – сказав держсекретар США.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти розробників російських дронів з ШІ

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не погодиться взяти участь у зустрічі в тристоронньому форматі з Україною та США, то проти неї необхідно запровадити нові санкції.