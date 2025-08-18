БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3 214 13

Санкції працюють: Держсекретар США Рубіо розповів, як росіяни заправляли літаки на Алясці за готівку

Росіяни заправляли літаки на Алясці за готівку

Хоча США поки що не планують запроваджувати нових санкцій проти Росії, чинні обмеження продовжують діяти, через це делегації РФ під час саміту на Алясці навіть довелося заправляти літаки за готівку.

Про це держсекретар США Марко Рубіо розповів у інтерв'ю NBC News, передає "Європейська правда".

"Всі санкції і їхній вплив залишаються в силі. Ви знаєте, коли росіяни приземлилися в Алясці, вони намагалися заправитися паливом. Вони мусили пропонувати готівку, щоб заправити свої літаки, бо не можуть користуватися нашою банківською системою. Вони щодня стикаються з наслідками", – наголосив держсекретар США.

Водночас він висловив думку, що немає доказів, що нові санкції будуть ефективними та змусять РФ негайно припинити війну проти України, оскільки ефект від таких обмежень стане відчутним через місяці, а то й роки.

"Ми можемо опинитися саме в такій ситуації. Я сподіваюся, що цього (запровадження санкцій, – ред.) не станеться, бо це означатиме провал мирних переговорів", – сказав він.

Рубіо також зауважив, що оголошення нових санкцій Вашингтоном зупинило б мирні переговори.

"У той момент, коли він зробить ці кроки, всі переговори припиняться. У той момент, коли ми зробимо ці кроки, у світі не залишиться нікого, хто міг би поговорити з росіянами і спробувати змусити їх сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди. Той момент може настати, але я сподіваюся, що цього не станеться, бо я сподіваюся, що ми досягнемо мирної угоди", – сказав держсекретар США.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти розробників російських дронів з ШІ

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не погодиться взяти участь у зустрічі в тристоронньому форматі з Україною та США, то проти неї необхідно запровадити нові санкції.

+8
Для сша те що рашисти розрахувались за заправку літака за готівку чи за кокаїн це вже велике досягнення. А те що сша вимагають від України віддати рашистам 25% території разом з мільйонами людей це невеличка дрібничка.
18.08.2025 10:30 Відповісти
+7
Санкції працюють коли національна валюта країни на яку ввели санкції щороку девальвує бодай на 200-500%, а заправка літаків за готівку це дрібна незручність.
18.08.2025 10:24 Відповісти
+5
Винищувачі американські мали б. не супроводжувати ,а збити ***** літак десь над протокою,і це вартувало б премії миру.
18.08.2025 10:20 Відповісти
Винищувачі американські мали б. не супроводжувати ,а збити ***** літак десь над протокою,і це вартувало б премії миру.
18.08.2025 10:20 Відповісти
Санкції працюють коли національна валюта країни на яку ввели санкції щороку девальвує бодай на 200-500%, а заправка літаків за готівку це дрібна незручність.
18.08.2025 10:24 Відповісти
Для сша те що рашисти розрахувались за заправку літака за готівку чи за кокаїн це вже велике досягнення. А те що сша вимагають від України віддати рашистам 25% території разом з мільйонами людей це невеличка дрібничка.
18.08.2025 10:30 Відповісти
Тампон постійно заявляє що сша за рахунок платників податків витрачає на Україну багато грошей. А скільки американські платники податків заплатили десятків мільйонів доларів за почесний прийом людоїда ***** на Алясці?
18.08.2025 10:27 Відповісти
оплата картою Мір на касі не пройшла.
18.08.2025 10:27 Відповісти
О! Надо было втридорога продать керосин, куда бы они делись с военной базы иначе. Или вообще не продавать и сказать присылайте собственный заправщик из Колымы или где там ближайший.
18.08.2025 10:28 Відповісти
ну і заправили б керосин розведений ослиною мочою з чемоданчика *****. вони це з часів дідов ой як *******. ділов то! паливну лабораторію то з собою вони не брали? чи ще один чемоданчик прихвачували, не раїуючи кокаїнових на самому борту, ще з тих часів.))
18.08.2025 10:36 Відповісти
Рублями розраховувались?
18.08.2025 10:44 Відповісти
Іпадь, які дешеві довпойопи при владі в сишиА((((
18.08.2025 10:55 Відповісти
А кальоса тожє за налічниє подкачівали? Який жах...
18.08.2025 11:44 Відповісти
Так не більше $10 000 через кордон без деклараціі. Ви ж їх там вжарили за контрабанду?)))
18.08.2025 12:11 Відповісти
ну то якщо працюють, то чого ж ви тиснете на Вову, щоб той зливав кацапам Донбас? а Чуб ще й демонстративно пости перепощує, де якась курва закликаї Україну іти на поступки (по факту капітуляцію) для припинення війни. дебіли, бл...
