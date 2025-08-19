Україна увійшла до трійки найбільших у світі експортерів меду. Хто його купує?
За підсумками 2024 року Україна зайняла третє місце у світі за обсягами експорту меду.
Про це повідомляє пресслужба "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).
Зокрема, до ТОП-5 найбільших світових експортерів меду в світі у 2024 році увійшли:
- Китай з обсягом експорту 169,6 тис. тонн;
- Індія – 94,8 тис. тонн;
- Україна – 85,8 тис. тонн;
- Аргентина – 78,1 тис. тонн;
- В’єтнам – 48,2 тис. тонн.
Водночас найбільшими покупцями українського меду в 2024 році були:
- Німеччина – 18,9 тис. тонн;
- США – 12,1 тис. тонн;
- Польща – 9,7 тис. тонн.
- Франція – 9,6 тис. тонн.
- Бельгія – 7,1 тис. тонн.
Крім цього, український мед експортували до Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару, Йорданії та інших країн.
Аналітики УКАБ зауважують, що мед – один із небагатьох компонентів українського аграрного експорту, який не постраждав від блокування морських портів російськими військами, оскільки основні його споживачі – європейські країни.
Цьому також сприяло тимчасове скасування квот на імпорт української аграрної продукції до ЄС, яке діяло у 2022-2025 роках. Однак у 2025 році знову введені квоти створюють додаткові перешкоди на шляху експорту меду в ЄС, додають в УКАБ.
Як повідомлялося, Україна у 2023 році експортувала 55,4 тис. тонн меду на суму $121,4 млн, зокрема до країн Європейського Союзу – 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму $94,9 млн.
Основними його покупцями тоді стали країни Європейського Союзу (Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Бельгія, Румунія, Італія, Угорщина, Греція) та США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи це перепродаж через Україну ?
Наша рідна бджола 🐝 - Карпатка відома у всьому світі.
А у нас ще є і Українська степова бджола 🐝.
******** рамковий вулик, який використовують у всьому світі створили теж Українці.
Українці завжди шанували Бджілок і ********* мед🍯.
Чомусь думав що такий продукт значно дорожчий...