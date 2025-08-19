Україна увійшла до трійки найбільших у світі експортерів меду. Хто його купує?

За підсумками 2024 року Україна зайняла третє місце у світі за обсягами експорту меду.

Про це повідомляє пресслужба "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зокрема, до ТОП-5 найбільших світових експортерів меду в світі у 2024 році увійшли:

Китай з обсягом експорту 169,6 тис. тонн; Індія – 94,8 тис. тонн; Україна – 85,8 тис. тонн; Аргентина – 78,1 тис. тонн; В’єтнам – 48,2 тис. тонн.

Водночас найбільшими покупцями українського меду в 2024 році були:

Німеччина – 18,9 тис. тонн;

США – 12,1 тис. тонн;

Польща – 9,7 тис. тонн.

Франція – 9,6 тис. тонн.

Бельгія – 7,1 тис. тонн.

Крім цього, український мед експортували до Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару, Йорданії та інших країн.

Аналітики УКАБ зауважують, що мед – один із небагатьох компонентів українського аграрного експорту, який не постраждав від блокування морських портів російськими військами, оскільки основні його споживачі – європейські країни.

Цьому також сприяло тимчасове скасування квот на імпорт української аграрної продукції до ЄС, яке діяло у 2022-2025 роках. Однак у 2025 році знову введені квоти створюють додаткові перешкоди на шляху експорту меду в ЄС, додають в УКАБ.

Як повідомлялося, Україна у 2023 році експортувала 55,4 тис. тонн меду на суму $121,4 млн, зокрема до країн Європейського Союзу – 45,8 тис. тонн (93,6% до загального експорту) на суму $94,9 млн.

Основними його покупцями тоді стали країни Європейського Союзу (Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Бельгія, Румунія, Італія, Угорщина, Греція) та США.