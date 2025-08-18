Україна нарощує експорт молочної продукції, – СМПУ

Частка молока, що надійшла у переробку та була вивезена з країни у вигляді молочної продукції, зростає.

Про це свідчать дані експертно-аналітичного відділу Спілки молочних підприємств України (СМПУ).

Це зростання помітно проявилося у першому півріччі: відношення обсягів експорту молочної та молоковмісної продукції (в еквіваленті молока) до обсягу молока, що надійшло в переробку, склало 22,7%, причому у другому кварталі цей показник зріс до 25,9% з 19,3% у першому кварталі.

"Це означає, що якщо у першому кварталі на виробництво експортної молочної продукції йшла приблизно пʼята частина, то в кінці півріччя – вже майже чверть молока, яке надходило на переробку", – пояснюють в СМПУ.

Обсяги експорту молочних і молоковмісних продуктів. Дані: СМПУ

У першому півріччі поточного року у порівнянні з тим же періодом торік, обсяг експорту молочних продуктів зріс з 216 до 327 тис. тонн, а молоковмісних з 302 тис. до 410 тис. тонн.

"Молокопереробні заводи України нарощують закупівлю молока, повністю задовольняють потреби внутрішнього ринку та використовують всі доступні можливості для освоєння експортних ринків", – наголошують в СМПУ.

Що відомо про вичерпання квот експорту до ЄС

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року можливість експорту сухого молока з України до ЄС в межах квоти вже закінчилась. Згідно з даними Єврокомісії, станом на 30 липня квота (з урахуванням обсягів, які очікувались до розподілу) була заповнена на понад 91% – вільний залишок складав лише близько 0,28 тис. т – при квоті 2,92 тис. т.

Квоти на ввезення до ЄС масла та молочних жирів на початок серпня були заповнені більш як на дві третини. Вичерпатися вона може до початку третьої декади серпня.

Зміни вже вплинули на ціни на молоко в Україні: у другій половині липня вони зросли на понад 5%. Причина цього – спроба переробників отримати прибуток до того, як квоти вичерпаються. Такий тренд на ринку може змінитися, якщо Брюссель не ухвалить нових рішень щодо квот.

