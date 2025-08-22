Україна отримала понад 4 мільярди євро від ЄС. Куди спрямують кошти?

Україна отримала понад 4 мільярди євро фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти надійшли за двома програмами, уточнили у Мінфіні:

понад 3 млрд євро – черговий транш кредиту ЄС за програмою Ukraine Facility;

1 млрд євро – частина внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

"Кошти буде спрямовано на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету", – додали у міністерстві.

У Мінфіні нагадали, за програмою Ukraine Facility на загальну суму 50 млрд євро Україна вже отримала 22,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки. У 2025 році уряд сподівається залучити близько 12,5 млрд євро за цією програмою, з яких понад 6,5 млрд євро вже надійшло до держбюджету.

Механізм ERA передбачає спрямування Україні кредитів на $50 млрд, які погашатимуть за рахунок доходів від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 9 млрд євро.

"Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України – 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС", – додали у Мінфіні.

Читайте також: Кабмін просить ЄС відкласти частину реформ за програмою ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів

Нагадаємо, на початку серпня Рада ЄС виділила Україні новий транш на суму 3,06 млрд євро в межах Ukraine Facility. Планувалося, що цей транш становитиме 4,5 млрд євро, але суму зменшили через те, що українська влада не виконала вчасно всі передумови для отримання коштів.

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звертався до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.