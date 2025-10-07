УКР
Новини Допомога Україні від Словаччини
Словаччина більше не даруватиме Україні зброю. Ми дотримуємося цього, - глава Міноборони Каліняк

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава і надалі виступатиме проти постачання військової допомоги в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.

На пресконференції у вівторок після візиту до Києва Каліняк заявив, що позиція словацького уряду щодо відправлення озброєння не змінилась.

"Ми чітко заявили, що більше не будемо дарувати зброю та подібні речі Україні, але будемо продовжувати надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього", - наголосив глава Міноборони Словаччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина блокує 19-й пакет санкцій проти РФ та хоче обговорень на найвищому рівні, - Йозвяк

Напередодні, віцепрем'єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про підготовку 14-го пакета підтримки України.

+10
Ну тоді побажаємо щоб ця "непередана Україні зброя" у словаків не залежалась дарма, а знадобилась їм як найшвидше і в повному обсязі
07.10.2025 17:52 Відповісти
+6
Велика військова держава словаччина. Лише вона виробляє так необхідні нам петріоти, ф-16, хімарси, атакамси і ще багато чого.
07.10.2025 17:50 Відповісти
+3
їпанат
***** тебе відзначить
07.10.2025 17:56 Відповісти
я думав на фото підар якись ,а це міністр оборони ,ну-ну ,качан їм в дупу !
07.10.2025 18:39 Відповісти
Каліняк, як від себе робив допомогу Україні, під час московської війни ****** проти України??!!
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям!
07.10.2025 17:52 Відповісти
Взагалі то вони всі хто нам якоби дарували зброю, отримали гроші від НАТО, тож ніхто нічого не дарував!!!
07.10.2025 18:14 Відповісти
Тобто - ти бажаєш погибелі Україні, чи як? Чи яким чином Словаччині має знадобитися зброя?
07.10.2025 18:46 Відповісти
Ну наприклад бойові дії вздовж самого довго кордону із сусідом.
07.10.2025 18:51 Відповісти
07.10.2025 17:56 Відповісти
Європа вже по світу йде з нашою валізою. Але тягнути треба, інакше путен нападе.
07.10.2025 18:04 Відповісти
Зрозумів що сказав?
07.10.2025 18:08 Відповісти
НЕ надавати військову допомогу Україні теж саме що надавати її росії...
07.10.2025 18:06 Відповісти
На должность запрыгнуть. Украсть. И свалить.
07.10.2025 18:07 Відповісти
Європейський карлик відчув себе велетнем. Скоро коаліція неохочих буде у Європі.
07.10.2025 18:16 Відповісти
Кацапсяча затичка
07.10.2025 18:57 Відповісти
 
 