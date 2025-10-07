Словаччина більше не даруватиме Україні зброю. Ми дотримуємося цього, - глава Міноборони Каліняк

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Братислава і надалі виступатиме проти постачання військової допомоги в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Aktuality.

На пресконференції у вівторок після візиту до Києва Каліняк заявив, що позиція словацького уряду щодо відправлення озброєння не змінилась.

"Ми чітко заявили, що більше не будемо дарувати зброю та подібні речі Україні, але будемо продовжувати надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього", - наголосив глава Міноборони Словаччини.

Напередодні, віцепрем'єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про підготовку 14-го пакета підтримки України.