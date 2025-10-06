Словаччина надасть 14-й пакет підтримки Україні, - глава Міноборони Калиняк

Віцепрем'єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив про підготовку нового пакета підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Йдеться про інженерну та протимінну допомоги.

"Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакету підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні", - сказав міністр на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

За словами Калиняка, в Україні визначать можливі проєкти для розширення "вже досить всебічної оборонної співпраці" між країнами.

Міністр зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Словаччина в 15 разів збільшила потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

"Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів", - додав Калиняк.

Міністр оборони додав, що під час нещодавньої зустрічі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з президентом Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.

