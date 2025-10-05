Мета словацького уряду - не поразка РФ, а якнайшвидше завершення війни в Україні, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що метою зовнішньої політики словацького уряду не є поразка Росії.

Так, словацький прем'єр вчергове розкритикував підхід Європейського Союзу до війни РФ проти України.

За його словами, метою зовнішньої політики нинішнього уряду Словаччини не є поразка Росії.

"Наша мета – якнайшвидше закінчити війну в Україні щоб слов'яни перестали вбивати одне одного. Війна – це не рішення", – сказав Фіцо.

Він заявив, що якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні, війна могла б давно завершитися.

"Я ніколи не буду прем'єр-міністром воєнного часу", – додав прем'єр Словаччини.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова надавати допомогу у просуванні питання миру російсько-української війни, однак відмовляється від військової підтримки України.