УКР
Заяви Фіцо про Україну
962 21

Мета словацького уряду - не поразка РФ, а якнайшвидше завершення війни в Україні, - Фіцо

Фіцо про війну в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що метою зовнішньої політики словацького уряду не є поразка Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на STVR.

Так, словацький прем'єр вчергове розкритикував підхід Європейського Союзу до війни РФ проти України.

За його словами, метою зовнішньої політики нинішнього уряду Словаччини не є поразка Росії.

"Наша мета – якнайшвидше закінчити війну в Україні щоб слов'яни перестали вбивати одне одного. Війна – це не рішення", – сказав Фіцо.

Він заявив, що якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні, війна могла б давно завершитися.

"Я ніколи не буду прем'єр-міністром воєнного часу", – додав прем'єр Словаччини.

Також читайте: Орбан і Фіцо заявили, що постачання нафти через "Дружбу" для їхніх країн є критично необхідним

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова надавати допомогу у просуванні питання миру російсько-української війни, однак відмовляється від військової підтримки України.

Словаччина Фіцо Роберт війна в Україні
Топ коментарі
+4
Кончений!
05.10.2025 16:58 Відповісти
+2
Чума на "фіців"...
05.10.2025 16:56 Відповісти
+2
Нічого нового не сказав. Чергова спроба замінити місцями агресора і жертву агресії. Фіцо цілеспрямовано працює на користь росії.
05.10.2025 17:02 Відповісти
Вафля ***********. Доречі, президент Сербії відкрито сказав що весь світ вже готується до Третьої світової війни і питання тільки хто на чийому боці буде воювати. І вже зараз видно на чієму будуть воювати такі Фріци, Орбани і Вуйчичі. А тепер ще й Чехія під питанням після вчорашніх виборів.
05.10.2025 17:00 Відповісти
І якбти не ці виродки фашистські і московські агенти які засіли в Європі то війна дійсно б вже закінчилась. Бо ***** не бачив би підтримки. А може й взагалі не начиналася б. Бо нагадаймо як ***** почав війну при підтримці Орбана як свого союзника який мав вдарити по Україні з заходу і захопити західну Україну перекривши допомогу з Європи
05.10.2025 17:33 Відповісти
коли пахне смаленим, найкраще прикинутись божевільним
05.10.2025 17:02 Відповісти
Та насрати на цього виродка, нашо всюди його пхають.
05.10.2025 17:02 Відповісти
Славян приплел. Когда это кому мешало? При необходимости на раз.
05.10.2025 17:08 Відповісти
Фіцо-недострєльонний, плив, плив, а на березі, - всрався??
Як його марудить фсбешне лайно, перед усим Світом!!
Як ****** замовив, так фіцо і танцює, він же, лише особа тимчасова на посаді, а не держава Словакія! Це різні катеторії, як і чаушеску-Румунія, додон-Молдова, іванішвілі-Грузія, ухилянт- Україна, трамп-США!!!!
05.10.2025 17:10 Відповісти
Ну, строго говоря, если государство - это политическая форма устройства общества и набор соответствующих институтов, то Фицо, как раз и является частью государства.
05.10.2025 17:20 Відповісти
Bez porazhenjija ruZZnji okonchanjije voijni v Ukrainje, a takzhe predotvrashcjenjije voijni v €urope, NJEVOZMOZHNI!!!
05.10.2025 17:13 Відповісти
два десятки ФПВ дронів можуть зробити цей Світ кращим .
05.10.2025 17:14 Відповісти
Обсчанин Фицкин не в тот союз "вступили".Ему главное на "подсосе" у прутина быть...
05.10.2025 17:15 Відповісти
а фіцО питав у куратора, чи хоче той завершити війну? і на яких умовах?... там вже хотєлки сто пудів не лише на Україну розповсюджуються...
05.10.2025 17:18 Відповісти
Війну таки доведеться закінчити, і дуже ретельно треба зважити кількість втрат і реалістичність досягнення цілі. Інакше Україна перетворюється у механізм перемелення чоловіків у порох.
05.10.2025 17:19 Відповісти
Цікаааво! А як може закінчитися війна в Україні без поразки кацапів? Поразкою України. Інакше - ніяк. Тому логічно вважати, що словпцький уряд Фіцо хоче поразки України. Або ж лукавить. Проблема в тому, що у випадку поразки України наступними буде Словаччина. Чи справді це хочуть словаки? Дехто, як Фіцо можливо і хоче. Але думаю, це він так грається. Не може ж він бути таким дурним. Але гра з вогнем закінчується пожежею. Можливо і не одразу. Фіцові треба нагадати аксіому - " бійтеся своїх бажань - вони мають властивість збуватися".
05.10.2025 17:20 Відповісти
Результат 4-ї стадії раку не смерть людини, а закінчення її страждань.
Це звучить так само тупо, як і заяви цього уйобка.
05.10.2025 17:21 Відповісти
"якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир" - а як він собі це уявляє, чому не розказав?
05.10.2025 17:29 Відповісти
Де там дурко слов'ян знайшов на балалайні?
05.10.2025 17:32 Відповісти
Хоч би він впав і звернув собі шию, клятий лицемір.
На жаль, Україна сусідить з Мордором, краще б його сусідом була Словаччина, тоді Х-уйло заніс би її у свою конституцію, і оголосив суб'єктом *********. А коли б він кинувся зі своєю ордою винищувати словаків, аби звільнити від словацької "окупації" територію Словаччини, ми б дивувалися, чому ;це Фіцо не капітулює перед загарбниками, щоб скоріше наступив мир.
Ні, ми так не змогли б. А вони можуть, за халявний газ рідну матір продадуть Мордору, Фіцо торгує собою як остання повія, літає до Х-уйла у лігво і служить його адвокатом у Європі .
05.10.2025 17:33 Відповісти
Погані новини - скоро Бібаш до нього доєднається
05.10.2025 17:33 Відповісти
 
 