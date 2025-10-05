Мета словацького уряду - не поразка РФ, а якнайшвидше завершення війни в Україні, - Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що метою зовнішньої політики словацького уряду не є поразка Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на STVR.
Так, словацький прем'єр вчергове розкритикував підхід Європейського Союзу до війни РФ проти України.
За його словами, метою зовнішньої політики нинішнього уряду Словаччини не є поразка Росії.
"Наша мета – якнайшвидше закінчити війну в Україні щоб слов'яни перестали вбивати одне одного. Війна – це не рішення", – сказав Фіцо.
Він заявив, що якби ЄС витрачав стільки ж енергії на мир, скільки він витрачає на підтримку війни в Україні, війна могла б давно завершитися.
"Я ніколи не буду прем'єр-міністром воєнного часу", – додав прем'єр Словаччини.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова надавати допомогу у просуванні питання миру російсько-української війни, однак відмовляється від військової підтримки України.
Як його марудить фсбешне лайно, перед усим Світом!!
Як ****** замовив, так фіцо і танцює, він же, лише особа тимчасова на посаді, а не держава Словакія! Це різні катеторії, як і чаушеску-Румунія, додон-Молдова, іванішвілі-Грузія, ухилянт- Україна, трамп-США!!!!
Це звучить так само тупо, як і заяви цього уйобка.
На жаль, Україна сусідить з Мордором, краще б його сусідом була Словаччина, тоді Х-уйло заніс би її у свою конституцію, і оголосив суб'єктом *********. А коли б він кинувся зі своєю ордою винищувати словаків, аби звільнити від словацької "окупації" територію Словаччини, ми б дивувалися, чому ;це Фіцо не капітулює перед загарбниками, щоб скоріше наступив мир.
Ні, ми так не змогли б. А вони можуть, за халявний газ рідну матір продадуть Мордору, Фіцо торгує собою як остання повія, літає до Х-уйла у лігво і служить його адвокатом у Європі .