Поставки нафти через трубопровід Дружба Угорщина купує російську нафту
Орбан і Фіцо заявили, що постачання нафти через "Дружбу" для їхніх країн є критично необхідним

Орбан і Фіцо об’єдналися в єдиний фронт, щоб відхилити заклики Росії до енергетики

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його колега зі Словаччини Роберт Фіцо під час спільної зустрічі на угорсько-словацькому кордоні заявили, що не прийматимуть рішень ЄС щодо джерел енергії. Відмова від російської нафти зашкодить економікам і посилить кризу в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg.

Лідери Угорщини та Словаччини наголосили,  що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" для їхніх країн є технічно та економічно неможливою.

"Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту. Відповідно до міжнародного права, саме суверенна держава визначає свій енергетичний баланс", – підкреслив Фіцо, виступаючи в місті Естергом.

Нагадаємо,  раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

нафта (5901) росія (68057) Фіцо Роберт (267) Орбан Віктор (640)
Україна заявляє що подібна "Дружба" з сусідами є критично небезпечною!
показати весь коментар
29.09.2025 07:00 Відповісти
Два чмоні розписуються за всю Європу?
показати весь коментар
29.09.2025 07:13 Відповісти
Вдавились би.
показати весь коментар
29.09.2025 07:13 Відповісти
показати весь коментар
29.09.2025 07:23 Відповісти
В їх країнах немає війни. Вони не розуміють справжнього значення слова "критично".
показати весь коментар
29.09.2025 07:33 Відповісти
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
показати весь коментар
29.09.2025 07:38 Відповісти
 
 