Орбан і Фіцо заявили, що постачання нафти через "Дружбу" для їхніх країн є критично необхідним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його колега зі Словаччини Роберт Фіцо під час спільної зустрічі на угорсько-словацькому кордоні заявили, що не прийматимуть рішень ЄС щодо джерел енергії. Відмова від російської нафти зашкодить економікам і посилить кризу в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Лідери Угорщини та Словаччини наголосили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" для їхніх країн є технічно та економічно неможливою.

"Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту. Відповідно до міжнародного права, саме суверенна держава визначає свій енергетичний баланс", – підкреслив Фіцо, виступаючи в місті Естергом.

Нагадаємо, раніше Орбан публічно відкинув тиск США щодо скорочення закупівель російських енергоносіїв.

