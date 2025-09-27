Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати!

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента країни Володимира Зеленського.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.