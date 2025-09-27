Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати!
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента країни Володимира Зеленського.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.
Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.
А цей демарш, на мою думку, це вже ІСТЕРИКА... Орбан став відчувать, що він "загрався"... Змінить свою поведінку він вже не може - надто заплутався у "шашнях" з Росією. Але відчуває, що в Європі його все більше і більше "відсовують на обочину, і "відгороджуються стіною"...
десь 30 - 40 млрд $ вистачить ...? Чи треба більше ?
Нехай до ерма звертається,того що над ним стоїть.
А каким боком Венгрия к этой поддержке?
Пане Орбане, ця заява є феноменально блискучою!
Трамп орбану каже, не купуй нафту ***********, але ж орбин, кріпак ************, томі він і далі гадить Україні, за наказом ******!!
Гнати взаший курву з НАТО, i з ЄС!!!