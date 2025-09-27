УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8237 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
4 700 36

Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати!

Орбан звернувся до Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента країни Володимира Зеленського.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!", - йдеться в дописі.

Також читайте: Сибіга – Сійярто: Україна бачить "лицемірство та моральну деградацію" уряду Угорщини

Орбан звернувся до Зеленського

Нагадаємо, раніше 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто хамовито відповів на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Автор: 

Угорщина (2505) Зеленський Володимир (25625) Орбан Віктор (639)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Далеко не прихильник Зеленського, але те що ви написали - маячня, що не стосується теми.
показати весь коментар
27.09.2025 20:30 Відповісти
+12
Боже мій! Виявляється, ведуча роль в НАТО і ЄС належить, Угорщині!!! А решта членів - тільки для "занесення задниці" мадярам...
А цей демарш, на мою думку, це вже ІСТЕРИКА... Орбан став відчувать, що він "загрався"... Змінить свою поведінку він вже не може - надто заплутався у "шашнях" з Росією. Але відчуває, що в Європі його все більше і більше "відсовують на обочину, і "відгороджуються стіною"...
показати весь коментар
27.09.2025 20:34 Відповісти
+8
Вже стільки років накладає вето на вступ України в ЄС НАТО на допомогу Україні - їбанат!
показати весь коментар
27.09.2025 20:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Далеко не прихильник Зеленського, але те що ви написали - маячня, що не стосується теми.
показати весь коментар
27.09.2025 20:30 Відповісти
" Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати! " Нагадує путлєра : " над расієй навісла ужасная угроза, паетаму ми началі сво"
показати весь коментар
27.09.2025 21:16 Відповісти
Уйді, пратівний )
показати весь коментар
27.09.2025 20:30 Відповісти
Е, ні, [не]шановний хантимансієць з-під Дунаю -- тепер ти від Зєлі так просто не відкараскаєшся
показати весь коментар
27.09.2025 20:30 Відповісти
ми ще і не починали
показати весь коментар
27.09.2025 20:32 Відповісти
Вже стільки років накладає вето на вступ України в ЄС НАТО на допомогу Україні - їбанат!
показати весь коментар
27.09.2025 20:32 Відповісти
⚡️Якщо країни НАТО спробують збити «літаючі об'єкти» в російському повітряному просторі, вони серйозно пошкодують - полетіли погрози від Лаврова
показати весь коментар
27.09.2025 20:33 Відповісти
Панове, тут мадярська дупа в зневажливій формі говорить не про потужного, а про нашу з вами країну!
показати весь коментар
27.09.2025 20:33 Відповісти
Що будем робити ?
показати весь коментар
27.09.2025 20:40 Відповісти
Не бриши довбаОрбан!ти нЕчто неЧести путинХул!
показати весь коментар
27.09.2025 20:34 Відповісти
Боже мій! Виявляється, ведуча роль в НАТО і ЄС належить, Угорщині!!! А решта членів - тільки для "занесення задниці" мадярам...
А цей демарш, на мою думку, це вже ІСТЕРИКА... Орбан став відчувать, що він "загрався"... Змінить свою поведінку він вже не може - надто заплутався у "шашнях" з Росією. Але відчуває, що в Європі його все більше і більше "відсовують на обочину, і "відгороджуються стіною"...
показати весь коментар
27.09.2025 20:34 Відповісти
Кацап , тебе нравится , как поет кобзон ?
показати весь коментар
27.09.2025 20:55 Відповісти
Орбан ворог і НАТО і ЕС
показати весь коментар
27.09.2025 20:38 Відповісти
...і нас!
показати весь коментар
27.09.2025 20:39 Відповісти
а шо - гарашить Обрана? То добре; терпи мудацюра
показати весь коментар
27.09.2025 20:41 Відповісти
Не орбан, а ує...ан!!!
показати весь коментар
27.09.2025 20:42 Відповісти
Яку компенсацію Україна може вимагати з Угорщини за окупацію Закарпаття ?
десь 30 - 40 млрд $ вистачить ...? Чи треба більше ?
показати весь коментар
27.09.2025 20:44 Відповісти
Я бєжала за вамі двє остановкі трамвая, штоби сказать вам, как ви мнє бєзразлічни
показати весь коментар
27.09.2025 20:46 Відповісти
шизофрениия полным ходом
показати весь коментар
27.09.2025 20:49 Відповісти
Кому то говорити?
Нехай до ерма звертається,того що над ним стоїть.
показати весь коментар
27.09.2025 20:52 Відповісти
Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций.

А каким боком Венгрия к этой поддержке?
показати весь коментар
27.09.2025 20:54 Відповісти
Задайте этому козлу вопрос,а что он сделал лично находясь и в ЕС и в НАТО, кроме как предательски ставил палки в колеса,рожа продажная.
показати весь коментар
27.09.2025 20:56 Відповісти
орбан - вылупок из "секретного" чемоданчика куйла, слово "нас" могут пользовать только цари и глисты!
показати весь коментар
27.09.2025 20:59 Відповісти
Могилевич з фсбшниками, таке лайно по всій Угорщині шукали, от і знайшли, найсмердючіших!!!
показати весь коментар
27.09.2025 21:20 Відповісти
Послухати Орбана, так Україна "переслідує" урядовців Угорщини настільки активно, що Угорщина має намір "з усією повагою до України" звернутися до НАТО по допомогу і захист
Пане Орбане, ця заява є феноменально блискучою!
показати весь коментар
27.09.2025 21:10 Відповісти
Сер, він таки точно ******!!!
показати весь коментар
27.09.2025 21:14 Відповісти
А ведь однажды вылезет про то как колоны венгерских вс километрами длиной 23 февраля 22 г пёрли нескончаемо на восток к границе с нами, и техника шла. И были и видео и много случайных свидетелей за рулём своих авто, и наши что возвращались на Чоп тоже видели. Придётся рассказать. Хотя ясно, что молоть в ответ будут. Но в других то странах рядом подобного абсолютно не было!? Вот где собачка то не глубоко прикопана. Кто же подсказал жабе торбану про будущий день?
показати весь коментар
27.09.2025 21:13 Відповісти
Чергова серія московського лайна від орбана для Мирної України!!
Трамп орбану каже, не купуй нафту ***********, але ж орбин, кріпак ************, томі він і далі гадить Україні, за наказом ******!!
показати весь коментар
27.09.2025 21:15 Відповісти
Яке кончене.
показати весь коментар
27.09.2025 21:16 Відповісти
АСТАНАВІТЄСЬ!!!
показати весь коментар
27.09.2025 21:25 Відповісти
"Угорщина є членом НАТО та ЄС"

Гнати взаший курву з НАТО, i з ЄС!!!
показати весь коментар
27.09.2025 21:31 Відповісти
От дурний той Орбан,..противодронове й плащ одів би й все..й жив би собі спокійно у плащі...
показати весь коментар
27.09.2025 21:39 Відповісти
Це, жабо, ми ще не починали тебе переслідувати🤗🤣🤣🤣
показати весь коментар
27.09.2025 22:08 Відповісти
 
 