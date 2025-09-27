Орбан - Зеленскому: Прекратите нас преследовать!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", - говорится в заметке.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.