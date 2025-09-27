РУС
Орбан - Зеленскому: Прекратите нас преследовать!

Орбан обратился к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", - говорится в заметке.

Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Венгрия (2149) Зеленский Владимир (22072) Орбан Виктор (544)
+8
Далеко не прихильник Зеленського, але те що ви написали - маячня, що не стосується теми.
27.09.2025 20:30 Ответить
+8
Боже мій! Виявляється, ведуча роль в НАТО і ЄС належить, Угорщині!!! А решта членів - тільки для "занесення задниці" мадярам...
А цей демарш, на мою думку, це вже ІСТЕРИКА... Орбан став відчувать, що він "загрався"... Змінить свою поведінку він вже не може - надто заплутався у "шашнях" з Росією. Але відчуває, що в Європі його все більше і більше "відсовують на обочину, і "відгороджуються стіною"...
27.09.2025 20:34 Ответить
+5
Вже стільки років накладає вето на вступ України в ЄС НАТО на допомогу Україні - їбанат!
27.09.2025 20:32 Ответить
Далеко не прихильник Зеленського, але те що ви написали - маячня, що не стосується теми.
27.09.2025 20:30 Ответить
" Орбан - Зеленському: Припиніть нас переслідувати! " Нагадує путлєра : " над расієй навісла ужасная угроза, паетаму ми началі сво"
27.09.2025 21:16 Ответить
Уйді, пратівний )
27.09.2025 20:30 Ответить
Е, ні, [не]шановний хантимансієць з-під Дунаю -- тепер ти від Зєлі так просто не відкараскаєшся
27.09.2025 20:30 Ответить
ми ще і не починали
27.09.2025 20:32 Ответить
Вже стільки років накладає вето на вступ України в ЄС НАТО на допомогу Україні - їбанат!
27.09.2025 20:32 Ответить
⚡️Якщо країни НАТО спробують збити «літаючі об'єкти» в російському повітряному просторі, вони серйозно пошкодують - полетіли погрози від Лаврова
27.09.2025 20:33 Ответить
Панове, тут мадярська дупа в зневажливій формі говорить не про потужного, а про нашу з вами країну!
27.09.2025 20:33 Ответить
Що будем робити ?
27.09.2025 20:40 Ответить
Банити дебілів.
27.09.2025 20:45 Ответить
Не бриши довбаОрбан!ти нЕчто неЧести путинХул!
27.09.2025 20:34 Ответить
Боже мій! Виявляється, ведуча роль в НАТО і ЄС належить, Угорщині!!! А решта членів - тільки для "занесення задниці" мадярам...
А цей демарш, на мою думку, це вже ІСТЕРИКА... Орбан став відчувать, що він "загрався"... Змінить свою поведінку він вже не може - надто заплутався у "шашнях" з Росією. Але відчуває, що в Європі його все більше і більше "відсовують на обочину, і "відгороджуються стіною"...
27.09.2025 20:34 Ответить
по всей ойропе какая-то дронофобия
27.09.2025 20:34 Ответить
Кацап , тебе нравится , как поет кобзон ?
27.09.2025 20:55 Ответить
Орбан ворог і НАТО і ЕС
27.09.2025 20:38 Ответить
...і нас!
27.09.2025 20:39 Ответить
а шо - гарашить Обрана? То добре; терпи мудацюра
27.09.2025 20:41 Ответить
Не орбан, а ує...ан!!!
27.09.2025 20:42 Ответить
Яку компенсацію Україна може вимагати з Угорщини за окупацію Закарпаття ?
десь 30 - 40 млрд $ вистачить ...? Чи треба більше ?
27.09.2025 20:44 Ответить
Я бєжала за вамі двє остановкі трамвая, штоби сказать вам, как ви мнє бєзразлічни
27.09.2025 20:46 Ответить
шизофрениия полным ходом
27.09.2025 20:49 Ответить
Кому то говорити?
Нехай до ерма звертається,того що над ним стоїть.
27.09.2025 20:52 Ответить
Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций.

А каким боком Венгрия к этой поддержке?
27.09.2025 20:54 Ответить
Задайте этому козлу вопрос,а что он сделал лично находясь и в ЕС и в НАТО, кроме как предательски ставил палки в колеса,рожа продажная.
27.09.2025 20:56 Ответить
орбан - вылупок из "секретного" чемоданчика куйла, слово "нас" могут пользовать только цари и глисты!
27.09.2025 20:59 Ответить
Могилевич з фсбшниками, таке лайно по всій Угорщині шукали, от і знайшли, найсмердючіших!!!
27.09.2025 21:20 Ответить
Послухати Орбана, так Україна "переслідує" урядовців Угорщини настільки активно, що Угорщина має намір "з усією повагою до України" звернутися до НАТО по допомогу і захист
Пане Орбане, ця заява є феноменально блискучою!
27.09.2025 21:10 Ответить
Сер, він таки точно ******!!!
27.09.2025 21:14 Ответить
А ведь однажды вылезет про то как колоны венгерских вс километрами длиной 23 февраля 22 г пёрли нескончаемо на восток к границе с нами, и техника шла. И были и видео и много случайных свидетелей за рулём своих авто, и наши что возвращались на Чоп тоже видели. Придётся рассказать. Хотя ясно, что молоть в ответ будут. Но в других то странах рядом подобного абсолютно не было!? Вот где собачка то не глубоко прикопана. Кто же подсказал жабе торбану про будущий день?
27.09.2025 21:13 Ответить
Чергова серія московського лайна від орбана для Мирної України!!
Трамп орбану каже, не купуй нафту ***********, але ж орбин, кріпак ************, томі він і далі гадить Україні, за наказом ******!!
27.09.2025 21:15 Ответить
Яке кончене.
27.09.2025 21:16 Ответить
АСТАНАВІТЄСЬ!!!
27.09.2025 21:25 Ответить
 
 