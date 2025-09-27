Орбан - Зеленскому: Прекратите нас преследовать!
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Венгрия является членом НАТО и ЕС. Украина бы давно распалась без поддержки этих двух организаций. Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!", - говорится в заметке.
Напомним, ранее 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные фиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны неизвестных дронов-разведчиков, которые летели из Венгрии.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто хамовито ответил на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
А цей демарш, на мою думку, це вже ІСТЕРИКА... Орбан став відчувать, що він "загрався"... Змінить свою поведінку він вже не може - надто заплутався у "шашнях" з Росією. Але відчуває, що в Європі його все більше і більше "відсовують на обочину, і "відгороджуються стіною"...
десь 30 - 40 млрд $ вистачить ...? Чи треба більше ?
Нехай до ерма звертається,того що над ним стоїть.
А каким боком Венгрия к этой поддержке?
Пане Орбане, ця заява є феноменально блискучою!
Трамп орбану каже, не купуй нафту ***********, але ж орбин, кріпак ************, томі він і далі гадить Україні, за наказом ******!!