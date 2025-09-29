Орбан и Фицо заявили, что поставки нефти через "Дружбу" для их стран являются критически необходимыми
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо во время совместной встречи на венгерско-словацкой границе заявили, что не будут принимать решений ЕС относительно источников энергии. Отказ от российской нефти повредит экономикам и усилит кризис в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Лидеры Венгрии и Словакии отметили, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" для их стран технически и экономически невозможен.
"Никто не имеет права диктовать нам, откуда брать газ и нефть. Согласно международному праву, именно суверенное государство определяет свой энергетический баланс", - подчеркнул Фицо, выступая в городе Эстергом.
Напомним, ранее Орбан публично отверг давление США относительно сокращения закупок российских энергоносителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звісно, такого б не трампилося, якби всі ці роки президентом світу був Трамп!
"Ультиматуми" - вичерпуються...
Починається "скигління"...
У 2024 році південною гілкою нафтопроводу «Дружба» через Україну було прокачано близько 11,36 мільйона тонн російської нафти.
"Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту. Відповідно до міжнародного права, саме суверенна держава визначає свій енергетичний баланс", - підкреслив Фіцо, виступаючи в місті Естергом". Джерело: https://censor.net/ua/n3576670
Так у чому "проблема"? Хай Угорщина та Словаччина виходять з ЄС... Бо політика Євросоюзу суперечить їх "суверенним хотєлкам"... Відмовляються від економічного співробітництва, отримання позик, пільг на торгівлю...
Отож з цими фіцами та орбанами немає чим і як боротися, тільки чекати, коли їхній "мудрий нарід" їх чи перевибере, чи знесе до біса...