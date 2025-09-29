РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9384 посетителя онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Венгрия покурает российский газ
2 484 29

Орбан и Фицо заявили, что поставки нефти через "Дружбу" для их стран являются критически необходимыми

Орбан и Фицо объединились в единый фронт, чтобы отклонить призывы России к энергетике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо во время совместной встречи на венгерско-словацкой границе заявили, что не будут принимать решений ЕС относительно источников энергии. Отказ от российской нефти повредит экономикам и усилит кризис в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Лидеры Венгрии и Словакии отметили, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" для их стран технически и экономически невозможен.

"Никто не имеет права диктовать нам, откуда брать газ и нефть. Согласно международному праву, именно суверенное государство определяет свой энергетический баланс", - подчеркнул Фицо, выступая в городе Эстергом.

Напомним, ранее Орбан публично отверг давление США относительно сокращения закупок российских энергоносителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан - Зеленскому: Прекратите нас преследовать!

Автор: 

нефть (2025) россия (97426) Фицо Роберт (237) Орбан Виктор (544)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Україна заявляє що подібна "Дружба" з сусідами є критично небезпечною!
показать весь комментарий
29.09.2025 07:00 Ответить
+12
показать весь комментарий
29.09.2025 07:23 Ответить
+10
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна заявляє що подібна "Дружба" з сусідами є критично небезпечною!
показать весь комментарий
29.09.2025 07:00 Ответить
Два чмоні розписуються за всю Європу?
показать весь комментарий
29.09.2025 07:13 Ответить
Вони її ще і кошмарать.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:40 Ответить
Вдавились би.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:13 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 07:23 Ответить
В їх країнах немає війни. Вони не розуміють справжнього значення слова "критично".
показать весь комментарий
29.09.2025 07:33 Ответить
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:38 Ответить
два 3,14дораси присіли на трубу!
показать весь комментарий
29.09.2025 07:55 Ответить
Правильно закукурікали ці два *************, без "дружби" їм буде кабздець. Так не дратуйте Україну, довбні, і не забувайте, що ваша срана "дружба" проходить по нашій території. А кращий варіант - розфігачити цей нафтопровід на території кацапії і сказати, як кукурікають кацапи - це не наші дрони, може це Зімбабве чи Монголія.
показать весь комментарий
29.09.2025 07:59 Ответить
Ще можна сказати, що це наслідки 35-ти річної війни між Азербайджаном і Албанією.
Звісно, такого б не трампилося, якби всі ці роки президентом світу був Трамп!
показать весь комментарий
29.09.2025 08:10 Ответить
і пісюн плешивого, теж треба сосати - бо це необхідність
показать весь комментарий
29.09.2025 08:00 Ответить
"Грюкання кулаком по столу" - закінчилося...
"Ультиматуми" - вичерпуються...
Починається "скигління"...
показать весь комментарий
29.09.2025 08:03 Ответить
А для України критично необхідним є те, щоб вони з тої труби неотримували нічого окрім х*я немитого...
показать весь комментарий
29.09.2025 08:04 Ответить
Звичайно необхідне...для розпилу бабла.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:04 Ответить
Саме суверенна держава визначає по яким нафтопроводам наносити удари під час війни!
показать весь комментарий
29.09.2025 08:11 Ответить
Так так, а Зейло їм у цьому вже який рік допомагає.
У 2024 році південною гілкою нафтопроводу «Дружба» через Україну було прокачано близько 11,36 мільйона тонн російської нафти.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:19 Ответить
Знач дружби не буде.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:20 Ответить
Гарні сапоги, треба купувати (треба бити по Дружбі ).
показать весь комментарий
29.09.2025 08:30 Ответить
А що "Дружба" неракетопробивна???
показать весь комментарий
29.09.2025 08:34 Ответить
Може Гундосий дозріє і перекриє кран? Он як по Петру топтався за подібні поставки.
показать весь комментарий
29.09.2025 08:57 Ответить
"Лідери Угорщини та Словаччини наголосили, що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" для їхніх країн є технічно та економічно неможливою.

"Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту. Відповідно до міжнародного права, саме суверенна держава визначає свій енергетичний баланс", - підкреслив Фіцо, виступаючи в місті Естергом". Джерело: https://censor.net/ua/n3576670
Так у чому "проблема"? Хай Угорщина та Словаччина виходять з ЄС... Бо політика Євросоюзу суперечить їх "суверенним хотєлкам"... Відмовляються від економічного співробітництва, отримання позик, пільг на торгівлю...
показать весь комментарий
29.09.2025 08:57 Ответить
Найпоганіше у всіх цих закладах (і ЄС, і ООН, і НАТО), що їх будували з розрахунку на союз розумних та дорослих. Тому механізм ВИХОДУ можливий та прописаний, а механізма ВИВОДУ немає! Зовсім немає, бо розумні та дорослі сподівались долучати до себе також розумних та дорослих і не чекали, що візьмуть собі на шію маленьких, дурних, жадібних, ницих та безсумлінних. (А чого вони, наївні, чекали від країн-совків?!)
Отож з цими фіцами та орбанами немає чим і як боротися, тільки чекати, коли їхній "мудрий нарід" їх чи перевибере, чи знесе до біса...
показать весь комментарий
29.09.2025 10:02 Ответить
Тоді висновок однозначний, Орбану і Фіцо треба перестати п...здіти різну х...йню у бік України та розблокувати її євроінтеграційні процеси. А то тут таке, дружба зараз дуже хитка
показать весь комментарий
29.09.2025 09:16 Ответить
А те що Україні необхідна була зброя і фінансова допомога яку Фрізо і Орбан заблокували то таке? Потрібно різати пуповину на яка з'єднує Сосію із словаччиною і Вугорщиною. Щоб до влади в цих країнах прийшли ормальні люди а не кацапські черви
показать весь комментарий
29.09.2025 09:19 Ответить
По мне так такую Дружбу нужно разгасить нафиг!
показать весь комментарий
29.09.2025 09:28 Ответить
Пусть платят солдатами за нефть тогда, раз критично так. По батальону в месяц хотя бы
показать весь комментарий
29.09.2025 09:41 Ответить
Спробуйте переконати, в цьому, Мадяра...
показать весь комментарий
29.09.2025 10:06 Ответить
"Ніхто не має права диктувати нам( КРІМ РАШИСТСЬКОГО ОКУПАНТА УКРАЇНИ) , звідки брати газ і нафту. Відповідно до міжнародного права, саме КУЙЛО визначає НАШ енергетичний баланс", І СВІЙ ФІНАНСОВИЙ ІНТЕРЕС ,ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ - підкреслив Фіцо, виступаючи в місті Естергом. Джерело: https://censor.net/ua/n3576670
показать весь комментарий
29.09.2025 10:14 Ответить
 
 