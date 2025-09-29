Орбан и Фицо заявили, что поставки нефти через "Дружбу" для их стран являются критически необходимыми

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо во время совместной встречи на венгерско-словацкой границе заявили, что не будут принимать решений ЕС относительно источников энергии. Отказ от российской нефти повредит экономикам и усилит кризис в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Лидеры Венгрии и Словакии отметили, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" для их стран технически и экономически невозможен.

"Никто не имеет права диктовать нам, откуда брать газ и нефть. Согласно международному праву, именно суверенное государство определяет свой энергетический баланс", - подчеркнул Фицо, выступая в городе Эстергом.

Напомним, ранее Орбан публично отверг давление США относительно сокращения закупок российских энергоносителей.

