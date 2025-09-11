УКР
Новини
Словаччина прагне миру для України, а не продовження військової підтримки Києва, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова надавати допомогу у просуванні питання миру російсько-української війни, однак Братислава відмовляється від військової підтримки України.

Про це Фіцо розповів журналістам на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Братиславі, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій приватній розмові ми здебільшого зосередилися на тому, що відбувається в Україні", – сказав словацький прем’єр-міністр.

Він також згадав про своє бажання, щоб Європейський Союз "використовував такий самий рівень зосередженості та енергії на мирних зусиллях, який ЄС використовує на підтримку війни в Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо про заліт дронів РФ у Польщу: Потрібно встановити, хто керував безпілотниками

За словами Фіцо, Словаччина пропонує власну допомогу у врегулюванні війни через свої "добрі відносини з різними країнами".

"Ми пропонуємо наш досвід, ми пропонуємо можливості, які маємо, тому що пріоритетом мого уряду є сприяння миру, а не продовженню війни та продовженню військової підтримки України в цьому процесі", - зазначив він та додав, що ЄС повинен відігравати більш важливу роль у мирних зусиллях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України – Словаччині: Не шукайте виправдань для РФ недоречними сумнівами, а визнайте реальність агресії

+5
Трійка фіцо - орбан - трамп у драмі : "Тупий-ще тупіший".
11.09.2025 16:28 Відповісти
+4
Ну й хєр тобі, а не "дружба".
11.09.2025 16:25 Відповісти
+4
Це той хто питав хто керував безпідотниками...
Потрібно встановити, хто керує Фіцо. Втім, це й так зрозуміло.
11.09.2025 16:29 Відповісти
Ну й хєр тобі, а не "дружба".
11.09.2025 16:25 Відповісти
зєло зелене дурнО дурне фіцьо фіцьнуте і так далі
11.09.2025 16:28 Відповісти
В цього чувака вже здвиг по фазі - мир це до путлєра - ти ж бачив вчора його хотєлки до миру в Польщі
11.09.2025 16:28 Відповісти
Оце просто транш від ********* отримало, відробляє.
11.09.2025 16:36 Відповісти
Трійка фіцо - орбан - трамп у драмі : "Тупий-ще тупіший".
11.09.2025 16:28 Відповісти
Це той хто питав хто керував безпідотниками...
Потрібно встановити, хто керує Фіцо. Втім, це й так зрозуміло.
11.09.2025 16:29 Відповісти
С.ала-мазала-писала. Каароч, солоденький iнжирчик з вулицi червоних лiхтарiв. Шоб тебе, такого солоденького, з твоею краiною, точно так же спонукали до миру без вiйськовоi пiдтримки.
11.09.2025 16:29 Відповісти
ЗАБЕЙ ИБЛ@ ЧЁРТ !!!
11.09.2025 16:30 Відповісти
"Коли українці поляжуть під вогнем росіян - ми принесемо на їх могили найпишніші вінки, від імені словацького народу...".
 ("Фіцо і Компанія")
11.09.2025 16:31 Відповісти
"...ми принесемо на їх могили найпишніші вінки, від імені словацького народу...".
за умови, що це не розлютить росіян.
11.09.2025 16:37 Відповісти
Платна шизофренія
11.09.2025 16:33 Відповісти
Тобто виступаєш за капітуляцію України...- Кажи прямо, що ти крутиш дупою, як підар на підборах?
11.09.2025 16:37 Відповісти
хитрий покидьок. Мир на умовах *****, дозволить від українського пирога і словаччині дозволить трохи землі урватина на Закарпатті
11.09.2025 16:40 Відповісти
Нехай жертва військових злочинів і військовий злочинець - серійний вбивця, кат, гвалтівник і грабіжник самі досягнуть миру, без втручання і допомоги сусідів і силовиків.
Хтось в Держдепі таки добряче покусав пана Фіцо. Лікуватись йому потрібно.
11.09.2025 16:44 Відповісти
Недострелений *********** халдєй, а яку ти допомогу можеш надати Україні? Транзитувати електроенергію коли твої друззя виводять з ладу енергетичні вузли? Так ти за це отримуєш бабло. Ще яку допомогу ти можеш?
11.09.2025 16:45 Відповісти
За кожне слово цієї заяви про капітуляцію України Фіцо отримав жирною валютою від росіян. Чому Орбану можна побудувати своє "межегірья", а йому не можна?
11.09.2025 16:45 Відповісти
Чого воно ще хоче? Ну не дає зброї Україні так іди на****й в свій хлів. Україна тех підтримує енергонезалежність Словаччини відрізавши її від нафти кацапських терористів. До того ж Україна переживає за безпеку Європи, знищуючи трубопроводи по яким рашисти просочуються в Європу.
11.09.2025 16:47 Відповісти
Ото сидять чуваки і теліпають язиками про мир. В Україні нічого не змінилося. Як було - так і є. Сингапур розквітнув лише подолавши внутрішні проблеми. Як не дивно, мирним шляхом. Як не дивно - зруйнувавши корупцію. А що змінилося в Україні? Нічого. То чому б припинялася війна? Якесь дурне базікання дурного на публіку.

Тот факт, что созданная мною система позволила расследовать и предать гласности мои собственные действия, показал, что она беспристрастна и эффективна. Перед законом у нас все равны

Ли Куан Ю
11.09.2025 16:48 Відповісти
Мирної капітуляції . ,, фіцо,,
11.09.2025 16:49 Відповісти
Де той американський снайпер який вчора відправив до кобзона одного з трампістів? Він повинен відкрити рахунок, і я впевнений що мільйони людей йому задонатять і побажають щоб він не зупинявся
11.09.2025 16:50 Відповісти
Навіщо так далеко? Вистачить і того добродія, котрий відправив Портнова на концерт кабздона.
11.09.2025 17:19 Відповісти
Щоб ти здох, виродку. Чума на "фіців"!
11.09.2025 16:51 Відповісти
На кожну заяву, цього... словака, має давати відповідь... Мадяр!
11.09.2025 16:58 Відповісти
Хоч хтось поясніть цьому недоношеному що миру не хоче Расєя!!!
11.09.2025 17:19 Відповісти
В США одному вже хтось пояснів. В прямомоу етері.
11.09.2025 17:28 Відповісти
фіцо мабуть працював у циркі жонглером ...меле та крутить чим може ...
11.09.2025 17:22 Відповісти
Бажаю Фіцо спокою. Вічного.
11.09.2025 17:24 Відповісти
коли фіцу буде гвалтувать його друг пуцин, весь світ буде хтіти миру для фіцо, але надати йому палицю щоб він зміг розбити гвальівнику ***** - це вже ні , вечний кайф для пуцина, бо він тоже трахаючи буде мріяти про мир, і вєчний кайф фіце, бо бажання миру це піздьоож для ітих , хто нічого не зробив щоб зупинити гвалтівника, навпаки, допомагає гвалтівнику , купляє в нього газ та нафту, і коли хтось хоче щось тому зробити голосує проти
11.09.2025 17:25 Відповісти
А завдяки чому настане мир в Україні, уйобок ? Ти живеш в світі рожевих поні, підарас ?
11.09.2025 17:26 Відповісти
"Ми пропонуємо наш досвід, ми пропонуємо можливості, які маємо, тому що пріоритетом мого уряду є сприяння миру, НУ ОСЬ І СКАЖИ КУЙЛУ,ЩОБ ЗАБРАВ СВОЇХ ВБИВЦІВ З УКРАЇНИ....ДБЛ
11.09.2025 17:29 Відповісти
Значить починай домовлятися про вивід русні з Криму і Донбасу.
11.09.2025 17:31 Відповісти
Чинічне блюзнірство ************* № 2. Але то слова.
В зимовий сезон буде видно чи це фіцо виконає вказівку свого патрона про енергетичну блокаду України.
11.09.2025 17:45 Відповісти
 
 