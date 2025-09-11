Словаччина прагне миру для України, а не продовження військової підтримки Києва, - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова надавати допомогу у просуванні питання миру російсько-української війни, однак Братислава відмовляється від військової підтримки України.

Про це Фіцо розповів журналістам на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Братиславі, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій приватній розмові ми здебільшого зосередилися на тому, що відбувається в Україні", – сказав словацький прем’єр-міністр.

Він також згадав про своє бажання, щоб Європейський Союз "використовував такий самий рівень зосередженості та енергії на мирних зусиллях, який ЄС використовує на підтримку війни в Україні".

За словами Фіцо, Словаччина пропонує власну допомогу у врегулюванні війни через свої "добрі відносини з різними країнами".

"Ми пропонуємо наш досвід, ми пропонуємо можливості, які маємо, тому що пріоритетом мого уряду є сприяння миру, а не продовженню війни та продовженню військової підтримки України в цьому процесі", - зазначив він та додав, що ЄС повинен відігравати більш важливу роль у мирних зусиллях.

