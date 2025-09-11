МЗС України – Словаччині: Не шукайте виправдань для РФ недоречними сумнівами, а визнайте реальність агресії
Україна закликає Словаччину не знімати відповідальність з Росії після дронової атаки на Польщу 10 вересня, а визнати, що Москва намагається розширити агресію проти інших країн.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Його попросили відповісти на запитання щодо заяви глави МЗС Словаччини Юрая Бланара про дрони, які впали у Польщі
Тихий зауважив, що порушення польського кордону російськими дронами не могло бути випадковим –– це абсолютно свідома ескалація з боку Росії, і саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах.
"Закликаємо словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося б вірити". Це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України", - наголосило МЗС України.
Тихий додав, що кожний адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію.
"Принагідно нагадуємо, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети ані по Польщі, ані по Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні", - резюмував він.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар назвав вторгнення російських дронів до Польщі ескалацією. Він сподівався, що ці безпілотники "мали опинитись на території України", а не атакувати країну НАТО.
не судіть строітєля-дипломата із знанням лише однієї мови - словацької
Не було б України не було б і війни, якось так... останній рік це домінуюча теза громадян західних країн, але перш за все Трампона... ви ж були частиною СССР, в чому проблема повернутись в його склад в тому чи іншому вигляді, вас перестануть убивати і все стане добре... війна завершиться...
