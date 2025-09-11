МИД Украины - Словакии: Не ищите оправданий для РФ неуместными сомнениями, а признайте реальность агрессии

Украина призывает Словакию не снимать ответственность с России после дроновой атаки на Польшу 10 сентября, а признать, что Москва пытается расширить агрессию против других стран.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Его попросили ответить на вопрос относительно заявления главы МИД Словакии Юрая Бланара о дронах, которые упали в Польше

Тихий отметил, что нарушение польской границы российскими дронами не могло быть случайным - это абсолютно сознательная эскалация со стороны России, и именно так ее характеризуют в Польше и других странах-партнерах.

"Призываем словацкую сторону не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какой она есть, а не такой, в которую "хотелось бы верить". Это реальность российской агрессии, которая угрожает всей Европе, и которую Путин уже пытается расширить за пределы Украины", - подчеркнул МИД Украины.

Тихий добавил, что каждое адекватное европейское правительство должно сейчас думать над тем, как вместе с Украиной остановить Россию завершить войну, а не над тем, как оправдывать российскую эскалацию.

"Попутно напоминаем, что Россия не имеет никакого права запускать дроны и ракеты ни по Польше, ни по Украине, Словакии или любой другой стране", - резюмировал он.

Напомним, накануне министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал вторжение российских дронов в Польшу эскалацией. Он надеялся, что эти беспилотники "должны были оказаться на территории Украины", а не атаковать страну НАТО.