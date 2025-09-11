РУС
МИД Украины - Словакии: Не ищите оправданий для РФ неуместными сомнениями, а признайте реальность агрессии

Украина ответила МИД Словакии после заявлений о дронах РФ в Польше

Украина призывает Словакию не снимать ответственность с России после дроновой атаки на Польшу 10 сентября, а признать, что Москва пытается расширить агрессию против других стран.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Его попросили ответить на вопрос относительно заявления главы МИД Словакии Юрая Бланара о дронах, которые упали в Польше

Тихий отметил, что нарушение польской границы российскими дронами не могло быть случайным - это абсолютно сознательная эскалация со стороны России, и именно так ее характеризуют в Польше и других странах-партнерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочется верить, что дроны, которые вошли в Польшу, должны были оказаться в Украине, - глава МИД Словакии Бланар

"Призываем словацкую сторону не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какой она есть, а не такой, в которую "хотелось бы верить". Это реальность российской агрессии, которая угрожает всей Европе, и которую Путин уже пытается расширить за пределы Украины", - подчеркнул МИД Украины.

Тихий добавил, что каждое адекватное европейское правительство должно сейчас думать над тем, как вместе с Украиной остановить Россию завершить войну, а не над тем, как оправдывать российскую эскалацию.

"Попутно напоминаем, что Россия не имеет никакого права запускать дроны и ракеты ни по Польше, ни по Украине, Словакии или любой другой стране", - резюмировал он.

Читайте также: В партии Фицо заявили, что война в Украине - такой же "спровоцированный конфликт", как когда Палестина напала на Израиль

Напомним, накануне министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал вторжение российских дронов в Польшу эскалацией. Он надеялся, что эти беспилотники "должны были оказаться на территории Украины", а не атаковать страну НАТО.

Автор: 

МИД (7100) Словакия (1053) Шахед (1479) Тихий Георгий (37)
МІД Словаччини очолює Юрко-дурко

не судіть строітєля-дипломата із знанням лише однієї мови - словацької

.
показать весь комментарий
11.09.2025 15:41 Ответить
Для Словаччини така теза більш приємлива.
Не було б України не було б і війни, якось так... останній рік це домінуюча теза громадян західних країн, але перш за все Трампона... ви ж були частиною СССР, в чому проблема повернутись в його склад в тому чи іншому вигляді, вас перестануть убивати і все стане добре... війна завершиться...
показать весь комментарий
11.09.2025 15:45 Ответить
По суті в Польщі вже також починає домінувати ця думка.
У Польщі частина суспільства звинувачує Україну в атаці "шахедів", - опитування Джерело: https://censor.net/ua/n3573387
показать весь комментарий
11.09.2025 15:47 Ответить
 
 