Хочется верить, что дроны, которые вошли в Польшу, должны были оказаться в Украине, - глава МИД Словакии Бланар
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал вторжение российских дронов в Польшу эскалацией. Он надеялся, что эти беспилотники "должны были оказаться на территории Украины", а не атаковать страну НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TASR.
В разговоре с журналистами перед заседанием правительства Словакии в среду Бланар назвал этот инцидент "серьезным ухудшением и эскалацией ситуации".
"Мы выражаем свою абсолютную солидарность и одновременно поддерживаем консультации, которые Польша начала в соответствии со статьей 4 НАТО", - сказал он.
Глава МИД Словакии призвал к мирным переговорам, которые начал президент США Дональд Трамп, и к установлению мира.
"Я хочу верить, что беспилотники, которые вторглись на территорию Польши, не имели целью атаковать Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - добавил Бланар.
Что предшествовало?
Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.
Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.
В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.
Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
за освітою будівельник, знає лише словацьку (із словарем) посада - міністр закордонних справ
іхній ЗЄльоний, що тут скажеш....
В саду Бореля взошёл "сорняк"...
Новым главой МИД Словакии стал Юрай Бланар, ранее заявлявший о необходимости обратиться к России с просьбой о восстановлении отношений и возврате высланных дипломатов.
Словакия, Венгрия,Сербия- уже можно замутить на троих
чи не так, пане Сибіга ?
Дрони РФ зачепили практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде - Сибіга
Нікого не хвилює.що гинуть українці...звикли...
А ще хочеться вірити, що наступного разу вони таки залетять до Словаччини, можливо навіть до резиденції Фіцо.
Хоче щоб і до них шахеди помилково залетіли чи що?
Зрозуміло що цього ніколи не буде, бо Фіцо, при першій нагоді цілує пуйла в те місце, куди сонце не заглядає.
А от оператори безпілотників ЗСУ, можуть в будь-який час перевірити "Дружбу" на міцність 🤭
