Хочется верить, что дроны, которые вошли в Польшу, должны были оказаться в Украине, - глава МИД Словакии Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал вторжение российских дронов в Польшу эскалацией. Он надеялся, что эти беспилотники "должны были оказаться на территории Украины", а не атаковать страну НАТО.

В разговоре с журналистами перед заседанием правительства Словакии в среду Бланар назвал этот инцидент "серьезным ухудшением и эскалацией ситуации".

"Мы выражаем свою абсолютную солидарность и одновременно поддерживаем консультации, которые Польша начала в соответствии со статьей 4 НАТО", - сказал он.

Глава МИД Словакии призвал к мирным переговорам, которые начал президент США Дональд Трамп, и к установлению мира.

"Я хочу верить, что беспилотники, которые вторглись на территорию Польши, не имели целью атаковать Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - добавил Бланар.

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

