Хочется верить, что дроны, которые вошли в Польшу, должны были оказаться в Украине, - глава МИД Словакии Бланар

Глава МИД Словакии Юрай Бланар

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал вторжение российских дронов в Польшу эскалацией. Он надеялся, что эти беспилотники "должны были оказаться на территории Украины", а не атаковать страну НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TASR.

В разговоре с журналистами перед заседанием правительства Словакии в среду Бланар назвал этот инцидент "серьезным ухудшением и эскалацией ситуации".

"Мы выражаем свою абсолютную солидарность и одновременно поддерживаем консультации, которые Польша начала в соответствии со статьей 4 НАТО", - сказал он.

Глава МИД Словакии призвал к мирным переговорам, которые начал президент США Дональд Трамп, и к установлению мира.

"Я хочу верить, что беспилотники, которые вторглись на территорию Польши, не имели целью атаковать Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - добавил Бланар.

Что предшествовало?

Напомним, ранее ПС ВСУ сообщили, что российские "шахеды" залетели в Польшу. Впоследствии эту информацию подтвердили в воздушном командовании Польши. Там отметили, что поднята авиация, наземные системы ПВО в высокой готовности, закрыты 4 аэропорта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие против целей. Он также уже проинформировал генсека НАТО Рютте о залете "шахедов" в Польшу.

Туск созвал экстренное заседание Совета министров Польши.

В Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск подтвердил, что Польшу атаковали российские беспилотники.

Впоследствии Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают и подчеркнули, что готовы провести консультации с Министерством обороны Польши по этому вопросу.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

+62
а Україну вбивати можна? Там інакші люди? українців не шкода?
10.09.2025 19:01
+43
Ну висрав так висрав
10.09.2025 19:01
+33
Мабуть світові пороблено, якщо такою кількістю країн правлять придурки.
10.09.2025 19:03
10.09.2025 19:01
цей Юрко кретин ще той !!

за освітою будівельник, знає лише словацьку (із словарем) посада - міністр закордонних справ

іхній ЗЄльоний, що тут скажеш....

.
10.09.2025 19:10
Гаага в шоке!
В саду Бореля взошёл "сорняк"...
Новым главой МИД Словакии стал Юрай Бланар, ранее заявлявший о необходимости обратиться к России с просьбой о восстановлении отношений и возврате высланных дипломатов.
Словакия, Венгрия,Сербия- уже можно замутить на троих
10.09.2025 19:12
здається, словацькому послу треба йти в наш МЗС та пояснювати що мав на увазі його шеф-придурок.

чи не так, пане Сибіга ?

.
10.09.2025 19:13
Щось каже...
Дрони РФ зачепили практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде - Сибіга
10.09.2025 19:15
Видається, наші 73 відсотка виборців не таки вже й угандошині?! Не тільки Україна має щастя мати таке "щастя"?!
показать весь комментарий
а Україну вбивати можна? Там інакші люди? українців не шкода?
10.09.2025 19:01
Здаєтся так. Та бийте вже тіх Українців, вони все витримають.
10.09.2025 20:26
Ой, ні... Скоро не буде кому витримувати, на жаль...
10.09.2025 20:46
Ну висрав так висрав
10.09.2025 19:01
А ви шо, по паяльнику не бачите? Шо вонО ше висрати може?
10.09.2025 19:03
він - строітєль-дипломат, що ви до хлопа зі стройки причепились ?

.
10.09.2025 19:11
Ага, значить на Україну це нормально, а от на НАТО ніЗЗя? От **** така!
10.09.2025 19:02
Довбойом, з польськими сім картами?
10.09.2025 19:03
Мабуть світові пороблено, якщо такою кількістю країн правлять придурки.
10.09.2025 19:03
Так завжди насправді. Якщо не зустрічалися із творами Макіавеллі, то наполегливо раджу. Він ще на початку 16 віку виклав свої спостереження за цим «феноменом» 😅
10.09.2025 19:14
Ну якщо дрони в Україні-то все добре...А якщо у Польщі-.це не дуже
Нікого не хвилює.що гинуть українці...звикли...
10.09.2025 19:03
Министра иностранных дел Словакии Юрай Бланар похвалил Лаврова за ночную атаку на Одессу. Бланар встретился с Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Фото, на котором они пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.

10.09.2025 19:04
ні, кончена істота!
наступного разу, всі 19 прилетять тобі в хату!
у спальню до твоєї хвойди дружини!
до дитячих кімнат, твоїх *********!
10.09.2025 19:04
Коли кацапи будуть розстрілювати його, а дружину і дітей зґвалтують-він теж буде сподіватися, що це випадковість і призначення українцям?..
10.09.2025 20:04
Мразь!
10.09.2025 19:04
Хочеться вірити, що ці дрони мали летіти до Словаччини, а в Польщу випадково залетіли.
А ще хочеться вірити, що наступного разу вони таки залетять до Словаччини, можливо навіть до резиденції Фіцо.
10.09.2025 19:04
Яке воно ******* цей бланар! Є словяни а є словяни дигинирати - словаки!
10.09.2025 19:04
Шо за чмо? - хто ж його туди назначив?
10.09.2025 19:04
Який же ти підар, разом зі своїм недостреленим фіцьо.
10.09.2025 19:04
Словаччина Угорщина
10.09.2025 19:05
Тєрпіла як і вся Словаччина))
10.09.2025 19:06
Цей світ приречений, якщо при владі так багато подібних цьому уйопків
10.09.2025 19:06
Як же ж шкода дітей і онуків(((...
10.09.2025 20:49
Цьому пітарасу хочеться вірити, що "мопеди" летіли вбивати українців?
10.09.2025 19:06
Таварісч, вєрь, взойдьот она...
10.09.2025 19:07
Було б непогано, якби до деяких словаків та мадярів добрі фури завітали...
10.09.2025 19:07
промова справжньої мразі
10.09.2025 19:09
Він просто озвучив те, що думає вся Європа.
10.09.2025 19:11
Ні ні ні ні, дядьку, не треба себе обманювати. Вони опинились саме там де і планувалось.
ДАТА СМЕРТІ НАТО 09.09.2025р.
10.09.2025 19:09
Це дата останнього гвіздка в кришку натівської труни. А померло воно ще в 14-му.
10.09.2025 19:12
Скорійш дата поховання засмердівшийся тушки яка давно здохла.
Ось така надгроьна плита.
NATO
04.04.1949 р.
09.09.2025 р.
10.09.2025 19:57
Вже тоді, як буряти витягуватимуть унітази з під задниць поляків, вони швидко зрозуміють чого ті дрони залетіли
10.09.2025 19:10
І поженуть на штурм Берліна. А куди поженуть німців? Штурмувати Париж? А французів?
10.09.2025 19:23
Видно в мужичка занадто спокійне життя в Словаччині.
Хоче щоб і до них шахеди помилково залетіли чи що?
Зрозуміло що цього ніколи не буде, бо Фіцо, при першій нагоді цілує пуйла в те місце, куди сонце не заглядає.
А от оператори безпілотників ЗСУ, можуть в будь-який час перевірити "Дружбу" на міцність 🤭
10.09.2025 19:10
Хочется вірити що ти довбо@об
10.09.2025 19:11
Хочеться вірити, що дрони, які увійшли до Польщі, мали опинитись у бланара на голові
10.09.2025 19:11
Їбанат🤦‍♂️
10.09.2025 19:11
Так СМІЛИВО хочеться вірити і Навроцькому!
10.09.2025 19:12
Якщо ракети або дрони хочуть політати в країнах НАТО, то потрібно їх пропускати, вони там будуть гніздуватись
10.09.2025 19:13
Взагалі такі випади не дивують. Кілька років тому мав можливість проїхатись Словаччиною - здивувало, що там всюди на постаментах до цих пір стоять савецкіє танкі Т-34 асвабадитєлєй, що звертає увагу - вони дуже доглянуті, чистеньки та свіжопофарбовані.
10.09.2025 19:13
Це неймовірно огидне висловлювання, посол повинен бути викликаний до МЗС
10.09.2025 19:13
Типа, ***** сказал атаковать дронами побольше, а услышали попольше
10.09.2025 19:14
Кацапи, давайте ще по словакам, гуляти так гуляти. А потім ще по Орбану пустіть.
10.09.2025 19:14
Це такі союзнички?Помилився твій хазяїн, треба було по Україні,а помилка вийшла,в Польщу залетіли.По Україні можна,по Польщі не можна?
10.09.2025 19:16
ах тиж ******* смішний
10.09.2025 19:17
Хочеться вірити що цього Бланара взяли на роботу не з наркопритону.
10.09.2025 19:18
Після того, як Бланару, на будівництві, на голову цеглина впала, він був усунутий з посади, за профнепридатністю... А тут Фіцо набирав собі в команду, ДЛБЙБів (як наш Зеленський). І йому Бланара порекомендували - "Тупой, но исполнительный...".
10.09.2025 19:32
А яшшо иметь вид лихой и придурковатьій" ...
10.09.2025 19:41
Я знаю цей вислів, який приписують Петру І...
10.09.2025 19:45
вони показують хто наступний
10.09.2025 19:21
Ааааааааа
10.09.2025 19:22
в "Миротворець" цю паскуду !!!
10.09.2025 19:33
Який "розумний"пан міністр...
10.09.2025 19:37
Від щирого серця бажаю словакам, полякам, венграм польотів дронів та ракет над головами. Кожного дня. Десяток років.
10.09.2025 19:39
Хочеться вірити що в МЗС Словаччини його голова наплутав із дозуванням ліків і випадково проговорився по Фрейду про те що обговорював в останній розмові із своїм *********** куратором.
10.09.2025 19:39
.....але так ссикотно визнати, шо вони летіли саме в Польщу
10.09.2025 19:41
Що він меле? Собака сутула
10.09.2025 19:45
..міні-стр закордонних справ Словаччини - кончений дебіл, навіть зовні схожий на зеленську абхазьку Арагніду... така ж тупорила продажна.. шо коїться з цим світом?..
10.09.2025 19:46
частина дронів залетіла з білорашки, певно летіли через Польщу, та не долетіли
10.09.2025 19:49
добрый дядя
10.09.2025 19:52
Такий схожий мордою на кацапа , та такий само несповна розуму ...
10.09.2025 19:54
Так само можна сказати: "Хочеться вірити, що дрони, які увійшли на територію Польщі, мали б опинитися у Словаччині".
10.09.2025 19:55
нормально словацький міністр, дупу ху* лу підтирає Словаччиною ... невже словакі всі такі ?!!! ...
10.09.2025 20:00
животные !!! и это мы хотим к этим ббббдям ????(((
10.09.2025 20:04
пам'ятай про закон необхідності обрання меншого зла.
10.09.2025 20:07
Треба, щоб долетіли до словаків. Колись це станеться.
10.09.2025 20:05
Щось в цих пальтрєтах є спільне?
10.09.2025 20:06
навіть коментувати нема потреби
10.09.2025 20:08
Хочеться вірити в то чого немає, а в те що існує краще не вірити.
10.09.2025 20:15
Москва зрозуміла , що Гейропу можна бомбити шахедами безперешкодно - окрім " озабочень" нічого не буде . А зараз в Кремлі кусають лікті , що напали на Україну ,а не на Європу - зараз би Варшава ,Берлін та Рим чистила б сапоги московитам з такою войовничістю ..
10.09.2025 20:18
Заява істинного підара
10.09.2025 20:22
Как насчёт того что в следующий раз им придётся оказаться в Словакии?
10.09.2025 20:26
Які моральні потвори йдуть у світову політику, аж огидно.
10.09.2025 20:28
Як МЗС України , на це , відреагує ?
10.09.2025 20:33
Йой, чьой та? Ні-ні-ні! У нас такої х.ні вистачає! Це для вас від найліпшого трампівського дружбана. Сьорбайте
10.09.2025 20:39
Щоб ти здох, падлюко!
10.09.2025 20:41
Да, дурень думкою багатіє...
10.09.2025 20:42
Хочется верить, что следующие рашистские дроны окажутся в здании МИД Словакии, желательно, когда этот козел Бланар будет у себя в кабинете.
10.09.2025 20:50
Хочеться вірити, що главу МЗС Словаччини виїбуть раком . Просто хочеться вірити.
10.09.2025 20:53
фицовский *******!
10.09.2025 20:55
Ах, абмануть мєня нє сложна.
Я сам абманиваться рад.

Тьфу ти, гидко.
10.09.2025 20:56
Я хочу вірити, що безпілотники, які вторглися на територію Польщі, мали на меті опинитися в сраці цього малошанованого пана.
10.09.2025 21:09
