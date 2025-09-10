Хочеться вірити, що дрони, які увійшли до Польщі, мали опинитись в Україні, - глава МЗС Словаччини Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар назвав вторгнення російських дронів до Польщі ескалацією. Він сподівався, що ці безпілотники "мали опинитись на території України", а не атакувати країну НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TASR.

У розмові з журналістами перед засіданням уряду Словаччини в середу Бланар назвав цей інцидент "серйозним погіршенням та ескалацією ситуації".

"Ми висловлюємо свою абсолютну солідарність і водночас підтримуємо консультації, які Польща розпочала відповідно до статті 4 НАТО", - сказав він.

Очільник МЗС Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав президент США Дональд Трамп, та до встановлення миру.

"Я хочу вірити, що безпілотники, які вторглися на територію Польщі, не мали на меті атакувати Польщу, а мали опинитися на території України", - додав Бланар.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

