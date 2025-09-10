УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
5 480 82

Хочеться вірити, що дрони, які увійшли до Польщі, мали опинитись в Україні, - глава МЗС Словаччини Бланар

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар назвав вторгнення російських дронів до Польщі ескалацією. Він сподівався, що ці безпілотники "мали опинитись на території України", а не атакувати країну НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TASR.

У розмові з журналістами перед засіданням уряду Словаччини в середу Бланар назвав цей інцидент "серйозним погіршенням та ескалацією ситуації".

"Ми висловлюємо свою абсолютну солідарність і водночас підтримуємо консультації, які Польща розпочала відповідно до статті 4 НАТО", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про атаку "Шахедами" на Польщу: Що це з Росією?

Очільник МЗС Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав президент США Дональд Трамп, та до встановлення миру.

"Я хочу вірити, що безпілотники, які вторглися на територію Польщі, не мали на меті атакувати Польщу, а мали опинитися на території України", - додав Бланар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіцо про заліт дронів РФ у Польщу: Потрібно встановити, хто керував безпілотниками

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина гола та боса, у неї немає засобів ППО, - президент Пеллегріні

Автор: 

+55
а Україну вбивати можна? Там інакші люди? українців не шкода?
10.09.2025 19:01 Відповісти
10.09.2025 19:01 Відповісти
+36
Ну висрав так висрав
10.09.2025 19:01 Відповісти
10.09.2025 19:01 Відповісти
+28
Мабуть світові пороблено, якщо такою кількістю країн правлять придурки.
10.09.2025 19:03 Відповісти
10.09.2025 19:03 Відповісти
10.09.2025 19:01 Відповісти
10.09.2025 19:01 Відповісти
цей Юрко кретин ще той !!

за освітою будівельник, знає лише словацьку (із словарем) посада - міністр закордонних справ

іхній ЗЄльоний, що тут скажеш....

.
10.09.2025 19:10 Відповісти
10.09.2025 19:10 Відповісти
Гаага в шоке!
В саду Бореля взошёл "сорняк"...
Новым главой МИД Словакии стал Юрай Бланар, ранее заявлявший о необходимости обратиться к России с просьбой о восстановлении отношений и возврате высланных дипломатов.
Словакия, Венгрия,Сербия- уже можно замутить на троих
10.09.2025 19:12 Відповісти
10.09.2025 19:12 Відповісти
здається, словацькому послу треба йти в наш МЗС та пояснювати що мав на увазі його шеф-придурок.

чи не так, пане Сибіга ?

.
10.09.2025 19:13 Відповісти
10.09.2025 19:13 Відповісти
Щось каже...
Дрони РФ зачепили практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде - Сибіга
10.09.2025 19:15 Відповісти
10.09.2025 19:15 Відповісти
Видається, наші 73 відсотка виборців не таки вже й угандошині?! Не тільки Україна має щастя мати таке "щастя"?!
показати весь коментар
10.09.2025 20:45 Відповісти
а Україну вбивати можна? Там інакші люди? українців не шкода?
10.09.2025 19:01 Відповісти
10.09.2025 19:01 Відповісти
Здаєтся так. Та бийте вже тіх Українців, вони все витримають.
показати весь коментар
10.09.2025 20:26 Відповісти
Ну висрав так висрав
10.09.2025 19:01 Відповісти
10.09.2025 19:01 Відповісти
А ви шо, по паяльнику не бачите? Шо вонО ше висрати може?
показати весь коментар
10.09.2025 19:03 Відповісти
він - строітєль-дипломат, що ви до хлопа зі стройки причепились ?

.
показати весь коментар
10.09.2025 19:11 Відповісти
Ага, значить на Україну це нормально, а от на НАТО ніЗЗя? От **** така!
показати весь коментар
10.09.2025 19:02 Відповісти
Довбойом, з польськими сім картами?
показати весь коментар
10.09.2025 19:03 Відповісти
Мабуть світові пороблено, якщо такою кількістю країн правлять придурки.
показати весь коментар
10.09.2025 19:03 Відповісти
Так завжди насправді. Якщо не зустрічалися із творами Макіавеллі, то наполегливо раджу. Він ще на початку 16 віку виклав свої спостереження за цим «феноменом» 😅
показати весь коментар
10.09.2025 19:14 Відповісти
Ну якщо дрони в Україні-то все добре...А якщо у Польщі-.це не дуже
Нікого не хвилює.що гинуть українці...звикли...
показати весь коментар
10.09.2025 19:03 Відповісти
Министра иностранных дел Словакии Юрай Бланар похвалил Лаврова за ночную атаку на Одессу. Бланар встретился с Лавровым на дипломатическом форуме в турецкой Анталии. Фото, на котором они пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.

показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
ні, кончена істота!
наступного разу, всі 19 прилетять тобі в хату!
у спальню до твоєї хвойди дружини!
до дитячих кімнат, твоїх *********!
показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
Коли кацапи будуть розстрілювати його, а дружину і дітей зґвалтують-він теж буде сподіватися, що це випадковість і призначення українцям?..
показати весь коментар
10.09.2025 20:04 Відповісти
Мразь!
показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
Хочеться вірити, що ці дрони мали летіти до Словаччини, а в Польщу випадково залетіли.
А ще хочеться вірити, що наступного разу вони таки залетять до Словаччини, можливо навіть до резиденції Фіцо.
показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
Яке воно ******* цей бланар! Є словяни а є словяни дигинирати - словаки!
показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
Шо за чмо? - хто ж його туди назначив?
показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
Який же ти підар, разом зі своїм недостреленим фіцьо.
показати весь коментар
10.09.2025 19:04 Відповісти
Словаччина Угорщина
показати весь коментар
10.09.2025 19:05 Відповісти
Тєрпіла як і вся Словаччина))
показати весь коментар
10.09.2025 19:06 Відповісти
Цей світ приречений, якщо при владі так багато подібних цьому уйопків
показати весь коментар
10.09.2025 19:06 Відповісти
Цьому пітарасу хочеться вірити, що "мопеди" летіли вбивати українців?
показати весь коментар
10.09.2025 19:06 Відповісти
Таварісч, вєрь, взойдьот она...
показати весь коментар
10.09.2025 19:07 Відповісти
Було б непогано, якби до деяких словаків та мадярів добрі фури завітали...
показати весь коментар
10.09.2025 19:07 Відповісти
промова справжньої мразі
показати весь коментар
10.09.2025 19:09 Відповісти
Він просто озвучив те, що думає вся Європа.
показати весь коментар
10.09.2025 19:11 Відповісти
Ні ні ні ні, дядьку, не треба себе обманювати. Вони опинились саме там де і планувалось.
ДАТА СМЕРТІ НАТО 09.09.2025р.
показати весь коментар
10.09.2025 19:09 Відповісти
Це дата останнього гвіздка в кришку натівської труни. А померло воно ще в 14-му.
показати весь коментар
10.09.2025 19:12 Відповісти
Скорійш дата поховання засмердівшийся тушки яка давно здохла.
Ось така надгроьна плита.
NATO
04.04.1949 р.
09.09.2025 р.
показати весь коментар
10.09.2025 19:57 Відповісти
Вже тоді, як буряти витягуватимуть унітази з під задниць поляків, вони швидко зрозуміють чого ті дрони залетіли
показати весь коментар
10.09.2025 19:10 Відповісти
І поженуть на штурм Берліна. А куди поженуть німців? Штурмувати Париж? А французів?
показати весь коментар
10.09.2025 19:23 Відповісти
Видно в мужичка занадто спокійне життя в Словаччині.
Хоче щоб і до них шахеди помилково залетіли чи що?
Зрозуміло що цього ніколи не буде, бо Фіцо, при першій нагоді цілує пуйла в те місце, куди сонце не заглядає.
А от оператори безпілотників ЗСУ, можуть в будь-який час перевірити "Дружбу" на міцність 🤭
показати весь коментар
10.09.2025 19:10 Відповісти
Хочется вірити що ти довбо@об
показати весь коментар
10.09.2025 19:11 Відповісти
Хочеться вірити, що дрони, які увійшли до Польщі, мали опинитись у бланара на голові
показати весь коментар
10.09.2025 19:11 Відповісти
Їбанат🤦‍♂️
показати весь коментар
10.09.2025 19:11 Відповісти
Так СМІЛИВО хочеться вірити і Навроцькому!
показати весь коментар
10.09.2025 19:12 Відповісти
Якщо ракети або дрони хочуть політати в країнах НАТО, то потрібно їх пропускати, вони там будуть гніздуватись
показати весь коментар
10.09.2025 19:13 Відповісти
Взагалі такі випади не дивують. Кілька років тому мав можливість проїхатись Словаччиною - здивувало, що там всюди на постаментах до цих пір стоять савецкіє танкі Т-34 асвабадитєлєй, що звертає увагу - вони дуже доглянуті, чистеньки та свіжопофарбовані.
показати весь коментар
10.09.2025 19:13 Відповісти
Це неймовірно огидне висловлювання, посол повинен бути викликаний до МЗС
показати весь коментар
10.09.2025 19:13 Відповісти
Типа, ***** сказал атаковать дронами побольше, а услышали попольше
показати весь коментар
10.09.2025 19:14 Відповісти
Кацапи, давайте ще по словакам, гуляти так гуляти. А потім ще по Орбану пустіть.
показати весь коментар
10.09.2025 19:14 Відповісти
Це такі союзнички?Помилився твій хазяїн, треба було по Україні,а помилка вийшла,в Польщу залетіли.По Україні можна,по Польщі не можна?
показати весь коментар
10.09.2025 19:16 Відповісти
ах тиж ******* смішний
показати весь коментар
10.09.2025 19:17 Відповісти
Хочеться вірити що цього Бланара взяли на роботу не з наркопритону.
показати весь коментар
10.09.2025 19:18 Відповісти
Після того, як Бланару, на будівництві, на голову цеглина впала, він був усунутий з посади, за профнепридатністю... А тут Фіцо набирав собі в команду, ДЛБЙБів (як наш Зеленський). І йому Бланара порекомендували - "Тупой, но исполнительный...".
показати весь коментар
10.09.2025 19:32 Відповісти
А яшшо иметь вид лихой и придурковатьій" ...
показати весь коментар
10.09.2025 19:41 Відповісти
Я знаю цей вислів, який приписують Петру І...
показати весь коментар
10.09.2025 19:45 Відповісти
вони показують хто наступний
показати весь коментар
10.09.2025 19:21 Відповісти
Ааааааааа
показати весь коментар
10.09.2025 19:22 Відповісти
в "Миротворець" цю паскуду !!!
показати весь коментар
10.09.2025 19:33 Відповісти
Який "розумний"пан міністр...
показати весь коментар
10.09.2025 19:37 Відповісти
Від щирого серця бажаю словакам, полякам, венграм польотів дронів та ракет над головами. Кожного дня. Десяток років.
показати весь коментар
10.09.2025 19:39 Відповісти
Хочеться вірити що в МЗС Словаччини його голова наплутав із дозуванням ліків і випадково проговорився по Фрейду про те що обговорював в останній розмові із своїм *********** куратором.
показати весь коментар
10.09.2025 19:39 Відповісти
.....але так ссикотно визнати, шо вони летіли саме в Польщу
показати весь коментар
10.09.2025 19:41 Відповісти
Що він меле? Собака сутула
показати весь коментар
10.09.2025 19:45 Відповісти
..міні-стр закордонних справ Словаччини - кончений дебіл, навіть зовні схожий на зеленську абхазьку Арагніду... така ж тупорила продажна.. шо коїться з цим світом?..
показати весь коментар
10.09.2025 19:46 Відповісти
частина дронів залетіла з білорашки, певно летіли через Польщу, та не долетіли
показати весь коментар
10.09.2025 19:49 Відповісти
добрый дядя
показати весь коментар
10.09.2025 19:52 Відповісти
Такий схожий мордою на кацапа , та такий само несповна розуму ...
показати весь коментар
10.09.2025 19:54 Відповісти
Так само можна сказати: "Хочеться вірити, що дрони, які увійшли на територію Польщі, мали б опинитися у Словаччині".
показати весь коментар
10.09.2025 19:55 Відповісти
нормально словацький міністр, дупу ху* лу підтирає Словаччиною ... невже словакі всі такі ?!!! ...
показати весь коментар
10.09.2025 20:00 Відповісти
животные !!! и это мы хотим к этим ббббдям ????(((
показати весь коментар
10.09.2025 20:04 Відповісти
пам'ятай про закон необхідності обрання меншого зла.
показати весь коментар
10.09.2025 20:07 Відповісти
Треба, щоб долетіли до словаків. Колись це станеться.
показати весь коментар
10.09.2025 20:05 Відповісти
Щось в цих пальтрєтах є спільне?
показати весь коментар
10.09.2025 20:06 Відповісти
навіть коментувати нема потреби
показати весь коментар
10.09.2025 20:08 Відповісти
Хочеться вірити в то чого немає, а в те що існує краще не вірити.
показати весь коментар
10.09.2025 20:15 Відповісти
Москва зрозуміла , що Гейропу можна бомбити шахедами безперешкодно - окрім " озабочень" нічого не буде . А зараз в Кремлі кусають лікті , що напали на Україну ,а не на Європу - зараз би Варшава ,Берлін та Рим чистила б сапоги московитам з такою войовничістю ..
показати весь коментар
10.09.2025 20:18 Відповісти
Заява істинного підара
показати весь коментар
10.09.2025 20:22 Відповісти
Как насчёт того что в следующий раз им придётся оказаться в Словакии?
показати весь коментар
10.09.2025 20:26 Відповісти
Які моральні потвори йдуть у світову політику, аж огидно.
показати весь коментар
10.09.2025 20:28 Відповісти
Як МЗС України , на це , відреагує ?
показати весь коментар
10.09.2025 20:33 Відповісти
Йой, чьой та? Ні-ні-ні! У нас такої х.ні вистачає! Це для вас від найліпшого трампівського дружбана. Сьорбайте
показати весь коментар
10.09.2025 20:39 Відповісти
Щоб ти здох, падлюко!
показати весь коментар
10.09.2025 20:41 Відповісти
Да, дурень думкою багатіє...
показати весь коментар
10.09.2025 20:42 Відповісти
 
 