РУС
Новости Фицо не хочет помогать Украине Заявления Фицо об Украине Антиукраинские заявления в Словакии
1 341 35

Словакия стремится к миру для Украины, а не к продолжению военной поддержки Киева, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оказывать помощь в продвижении вопроса мира российско-украинской войны, однако Братислава отказывается от военной поддержки Украины.

Об этом Фицо рассказал журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем частном разговоре мы, в основном, сосредоточились на том, что происходит в Украине", - сказал словацкий премьер-министр.

Он также упомянул о своем желании, чтобы Европейский Союз "использовал такой же уровень сосредоточенности и энергии на мирных усилиях, который ЕС использует в поддержку войны в Украине".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо о залете дронов РФ в Польшу: Нужно установить, кто управлял беспилотниками

По словам Фицо, Словакия предлагает собственную помощь в урегулировании войны через свои "хорошие отношения с разными странами".

"Мы предлагаем наш опыт, мы предлагаем возможности, которые имеем, потому что приоритетом моего правительства является содействие миру, а не продолжению войны и продолжению военной поддержки Украины в этом процессе", - отметил он и добавил, что ЕС должен играть более важную роль в мирных усилиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины - Словакии: Не ищите оправданий для РФ неуместными сомнениями, а признайте реальность агрессии

Автор: 

помощь (8091) Словакия (1053) Фицо Роберт (235)
Топ комментарии
+7
Ну й хєр тобі, а не "дружба".
11.09.2025 16:25 Ответить
+7
Трійка фіцо - орбан - трамп у драмі : "Тупий-ще тупіший".
11.09.2025 16:28 Ответить
+7
Це той хто питав хто керував безпідотниками...
Потрібно встановити, хто керує Фіцо. Втім, це й так зрозуміло.
11.09.2025 16:29 Ответить
зєло зелене дурнО дурне фіцьо фіцьнуте і так далі
11.09.2025 16:28 Ответить
В цього чувака вже здвиг по фазі - мир це до путлєра - ти ж бачив вчора його хотєлки до миру в Польщі
11.09.2025 16:28 Ответить
Оце просто транш від ********* отримало, відробляє.
11.09.2025 16:36 Ответить
С.ала-мазала-писала. Каароч, солоденький iнжирчик з вулицi червоних лiхтарiв. Шоб тебе, такого солоденького, з твоею краiною, точно так же спонукали до миру без вiйськовоi пiдтримки.
11.09.2025 16:29 Ответить
ЗАБЕЙ ИБЛ@ ЧЁРТ !!!
11.09.2025 16:30 Ответить
"Коли українці поляжуть під вогнем росіян - ми принесемо на їх могили найпишніші вінки, від імені словацького народу...".
 ("Фіцо і Компанія")
11.09.2025 16:31 Ответить
"...ми принесемо на їх могили найпишніші вінки, від імені словацького народу...".
за умови, що це не розлютить росіян.
11.09.2025 16:37 Ответить
Платна шизофренія
11.09.2025 16:33 Ответить
Тобто виступаєш за капітуляцію України...- Кажи прямо, що ти крутиш дупою, як підар на підборах?
11.09.2025 16:37 Ответить
хитрий покидьок. Мир на умовах *****, дозволить від українського пирога і словаччині дозволить трохи землі урватина на Закарпатті
11.09.2025 16:40 Ответить
Нехай жертва військових злочинів і військовий злочинець - серійний вбивця, кат, гвалтівник і грабіжник самі досягнуть миру, без втручання і допомоги сусідів і силовиків.
Хтось в Держдепі таки добряче покусав пана Фіцо. Лікуватись йому потрібно.
11.09.2025 16:44 Ответить
Недострелений *********** халдєй, а яку ти допомогу можеш надати Україні? Транзитувати електроенергію коли твої друззя виводять з ладу енергетичні вузли? Так ти за це отримуєш бабло. Ще яку допомогу ти можеш?
11.09.2025 16:45 Ответить
За кожне слово цієї заяви про капітуляцію України Фіцо отримав жирною валютою від росіян. Чому Орбану можна побудувати своє "межегірья", а йому не можна?
11.09.2025 16:45 Ответить
Чого воно ще хоче? Ну не дає зброї Україні так іди на****й в свій хлів. Україна тех підтримує енергонезалежність Словаччини відрізавши її від нафти кацапських терористів. До того ж Україна переживає за безпеку Європи, знищуючи трубопроводи по яким рашисти просочуються в Європу.
11.09.2025 16:47 Ответить
Ото сидять чуваки і теліпають язиками про мир. В Україні нічого не змінилося. Як було - так і є. Сингапур розквітнув лише подолавши внутрішні проблеми. Як не дивно, мирним шляхом. Як не дивно - зруйнувавши корупцію. А що змінилося в Україні? Нічого. То чому б припинялася війна? Якесь дурне базікання дурного на публіку.

Тот факт, что созданная мною система позволила расследовать и предать гласности мои собственные действия, показал, что она беспристрастна и эффективна. Перед законом у нас все равны

Ли Куан Ю
11.09.2025 16:48 Ответить
Мирної капітуляції . ,, фіцо,,
11.09.2025 16:49 Ответить
Де той американський снайпер який вчора відправив до кобзона одного з трампістів? Він повинен відкрити рахунок, і я впевнений що мільйони людей йому задонатять і побажають щоб він не зупинявся
11.09.2025 16:50 Ответить
Навіщо так далеко? Вистачить і того добродія, котрий відправив Портнова на концерт кабздона.
11.09.2025 17:19 Ответить
Щоб ти здох, виродку. Чума на "фіців"!
11.09.2025 16:51 Ответить
На кожну заяву, цього... словака, має давати відповідь... Мадяр!
11.09.2025 16:58 Ответить
Хоч хтось поясніть цьому недоношеному що миру не хоче Расєя!!!
11.09.2025 17:19 Ответить
В США одному вже хтось пояснів. В прямомоу етері.
11.09.2025 17:28 Ответить
фіцо мабуть працював у циркі жонглером ...меле та крутить чим може ...
11.09.2025 17:22 Ответить
Бажаю Фіцо спокою. Вічного.
11.09.2025 17:24 Ответить
коли фіцу буде гвалтувать його друг пуцин, весь світ буде хтіти миру для фіцо, але надати йому палицю щоб він зміг розбити гвальівнику ***** - це вже ні , вечний кайф для пуцина, бо він тоже трахаючи буде мріяти про мир, і вєчний кайф фіце, бо бажання миру це піздьоож для ітих , хто нічого не зробив щоб зупинити гвалтівника, навпаки, допомагає гвалтівнику , купляє в нього газ та нафту, і коли хтось хоче щось тому зробити голосує проти
11.09.2025 17:25 Ответить
А завдяки чому настане мир в Україні, уйобок ? Ти живеш в світі рожевих поні, підарас ?
11.09.2025 17:26 Ответить
"Ми пропонуємо наш досвід, ми пропонуємо можливості, які маємо, тому що пріоритетом мого уряду є сприяння миру, НУ ОСЬ І СКАЖИ КУЙЛУ,ЩОБ ЗАБРАВ СВОЇХ ВБИВЦІВ З УКРАЇНИ....ДБЛ
11.09.2025 17:29 Ответить
Значить починай домовлятися про вивід русні з Криму і Донбасу.
11.09.2025 17:31 Ответить
Чинічне блюзнірство ************* № 2. Але то слова.
В зимовий сезон буде видно чи це фіцо виконає вказівку свого патрона про енергетичну блокаду України.
11.09.2025 17:45 Ответить
Цинічні дегенерати хочуть від України гарячого льоду - миру та процвітання через капітуляцію кровавому диктатору. Забудьте про цих Фіццо та Орбана та випаліть до тла нафтопровід "Дружба".
11.09.2025 18:31 Ответить
 
 