Словакия стремится к миру для Украины, а не к продолжению военной поддержки Киева, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оказывать помощь в продвижении вопроса мира российско-украинской войны, однако Братислава отказывается от военной поддержки Украины.
Об этом Фицо рассказал журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.
"В нашем частном разговоре мы, в основном, сосредоточились на том, что происходит в Украине", - сказал словацкий премьер-министр.
Он также упомянул о своем желании, чтобы Европейский Союз "использовал такой же уровень сосредоточенности и энергии на мирных усилиях, который ЕС использует в поддержку войны в Украине".
По словам Фицо, Словакия предлагает собственную помощь в урегулировании войны через свои "хорошие отношения с разными странами".
"Мы предлагаем наш опыт, мы предлагаем возможности, которые имеем, потому что приоритетом моего правительства является содействие миру, а не продолжению войны и продолжению военной поддержки Украины в этом процессе", - отметил он и добавил, что ЕС должен играть более важную роль в мирных усилиях.
Потрібно встановити, хто керує Фіцо. Втім, це й так зрозуміло.
("Фіцо і Компанія")
за умови, що це не розлютить росіян.
Хтось в Держдепі таки добряче покусав пана Фіцо. Лікуватись йому потрібно.
Тот факт, что созданная мною система позволила расследовать и предать гласности мои собственные действия, показал, что она беспристрастна и эффективна. Перед законом у нас все равны
Ли Куан Ю
В зимовий сезон буде видно чи це фіцо виконає вказівку свого патрона про енергетичну блокаду України.