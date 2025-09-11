Словакия стремится к миру для Украины, а не к продолжению военной поддержки Киева, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оказывать помощь в продвижении вопроса мира российско-украинской войны, однако Братислава отказывается от военной поддержки Украины.

Об этом Фицо рассказал журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе, передает Цензор.НЕТ.

"В нашем частном разговоре мы, в основном, сосредоточились на том, что происходит в Украине", - сказал словацкий премьер-министр.

Он также упомянул о своем желании, чтобы Европейский Союз "использовал такой же уровень сосредоточенности и энергии на мирных усилиях, который ЕС использует в поддержку войны в Украине".

По словам Фицо, Словакия предлагает собственную помощь в урегулировании войны через свои "хорошие отношения с разными странами".

"Мы предлагаем наш опыт, мы предлагаем возможности, которые имеем, потому что приоритетом моего правительства является содействие миру, а не продолжению войны и продолжению военной поддержки Украины в этом процессе", - отметил он и добавил, что ЕС должен играть более важную роль в мирных усилиях.

