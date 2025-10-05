Цель словацкого правительства - не поражение РФ, а скорейшее завершение войны в Украине, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что целью внешней политики словацкого правительства не является поражение России.



Так, словацкий премьер в очередной раз раскритиковал подход Европейского Союза к войне РФ против Украины.

По его словам, целью внешней политики нынешнего правительства Словакии не является поражение России.

"Наша цель - как можно быстрее закончить войну в Украине чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война - это не решение", - сказал Фицо.

Он заявил, что если бы ЕС тратил столько же энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, война могла бы давно завершиться.

"Я никогда не буду премьер-министром военного времени", - добавил премьер Словакии.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оказывать помощь в продвижении вопроса мира российско-украинской войны, однако отказывается от военной поддержки Украины.