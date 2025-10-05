РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
Новости Фицо не хочет помогать Украине Заявления Фицо об Украине
769 16

Цель словацкого правительства - не поражение РФ, а скорейшее завершение войны в Украине, - Фицо

Фицо о войне в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что целью внешней политики словацкого правительства не является поражение России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на STVR.

Так, словацкий премьер в очередной раз раскритиковал подход Европейского Союза к войне РФ против Украины.

По его словам, целью внешней политики нынешнего правительства Словакии не является поражение России.

"Наша цель - как можно быстрее закончить войну в Украине чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война - это не решение", - сказал Фицо.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он заявил, что если бы ЕС тратил столько же энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, война могла бы давно завершиться.

"Я никогда не буду премьер-министром военного времени", - добавил премьер Словакии.

Также читайте: Орбан и Фицо заявили, что поставки нефти через "Дружбу" для их стран являются критически необходимыми

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оказывать помощь в продвижении вопроса мира российско-украинской войны, однако отказывается от военной поддержки Украины.

Автор: 

Словакия (1070) Фицо Роберт (238) война в Украине (6414)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Кончений!
показать весь комментарий
05.10.2025 16:58 Ответить
+2
Чума на "фіців"...
показать весь комментарий
05.10.2025 16:56 Ответить
+2
Нічого нового не сказав. Чергова спроба замінити місцями агресора і жертву агресії. Фіцо цілеспрямовано працює на користь росії.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чума на "фіців"...
показать весь комментарий
05.10.2025 16:56 Ответить
Кончений!
показать весь комментарий
05.10.2025 16:58 Ответить
Вафля ***********. Доречі, президент Сербії відкрито сказав що весь світ вже готується до Третьої світової війни і питання тільки хто на чийому боці буде воювати. І вже зараз видно на чієму будуть воювати такі Фріци, Орбани і Вуйчичі. А тепер ще й Чехія під питанням після вчорашніх виборів.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:00 Ответить
Нічого нового не сказав. Чергова спроба замінити місцями агресора і жертву агресії. Фіцо цілеспрямовано працює на користь росії.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:02 Ответить
коли пахне смаленим, найкраще прикинутись божевільним
показать весь комментарий
05.10.2025 17:02 Ответить
Та насрати на цього виродка, нашо всюди його пхають.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:02 Ответить
Славян приплел. Когда это кому мешало? При необходимости на раз.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:08 Ответить
Фіцо-недострєльонний, плив, плив, а на березі, - всрався??
Як його марудить фсбешне лайно, перед усим Світом!!
Як ****** замовив, так фіцо і танцює, він же, лише особа тимчасова на посаді, а не держава Словакія! Це різні катеторії, як і чаушеску-Румунія, додон-Молдова, іванішвілі-Грузія, ухилянт- Україна, трамп-США!!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 17:10 Ответить
Ну, строго говоря, если государство - это политическая форма устройства общества и набор соответствующих институтов, то Фицо, как раз и является частью государства.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:20 Ответить
Bez porazhenjija ruZZnji okonchanjije voijni v Ukrainje, a takzhe predotvrashcjenjije voijni v €urope, NJEVOZMOZHNI!!!
показать весь комментарий
05.10.2025 17:13 Ответить
два десятки ФПВ дронів можуть зробити цей Світ кращим .
показать весь комментарий
05.10.2025 17:14 Ответить
Обсчанин Фицкин не в тот союз "вступили".Ему главное на "подсосе" у прутина быть...
показать весь комментарий
05.10.2025 17:15 Ответить
а фіцО питав у куратора, чи хоче той завершити війну? і на яких умовах?... там вже хотєлки сто пудів не лише на Україну розповсюджуються...
показать весь комментарий
05.10.2025 17:18 Ответить
Війну таки доведеться закінчити, і дуже ретельно треба зважити кількість втрат і реалістичність досягнення цілі. Інакше Україна перетворюється у механізм перемелення чоловіків у порох.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:19 Ответить
Цікаааво! А як може закінчитися війна в Україні без поразки кацапів? Поразкою України. Інакше - ніяк. Тому логічно вважати, що словпцький уряд Фіцо хоче поразки України. Або ж лукавить. Проблема в тому, що у випадку поразки України наступними буде Словаччина. Чи справді це хочуть словаки? Дехто, як Фіцо можливо і хоче. Але думаю, це він так грається. Не може ж він бути таким дурним. Але гра з вогнем закінчується пожежею. Можливо і не одразу. Фіцові треба нагадати аксіому - " бійтеся своїх бажань - вони мають властивість збуватися".
показать весь комментарий
05.10.2025 17:20 Ответить
Результат 4-ї стадії раку не смерть людини, а закінчення її страждань.
Це звучить так само тупо, як і заяви цього уйобка.
показать весь комментарий
05.10.2025 17:21 Ответить
 
 