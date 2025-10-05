Цель словацкого правительства - не поражение РФ, а скорейшее завершение войны в Украине, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что целью внешней политики словацкого правительства не является поражение России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на STVR.
Так, словацкий премьер в очередной раз раскритиковал подход Европейского Союза к войне РФ против Украины.
По его словам, целью внешней политики нынешнего правительства Словакии не является поражение России.
"Наша цель - как можно быстрее закончить войну в Украине чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война - это не решение", - сказал Фицо.
Он заявил, что если бы ЕС тратил столько же энергии на мир, сколько он тратит на поддержку войны в Украине, война могла бы давно завершиться.
"Я никогда не буду премьер-министром военного времени", - добавил премьер Словакии.
Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова оказывать помощь в продвижении вопроса мира российско-украинской войны, однако отказывается от военной поддержки Украины.
Як його марудить фсбешне лайно, перед усим Світом!!
Як ****** замовив, так фіцо і танцює, він же, лише особа тимчасова на посаді, а не держава Словакія! Це різні катеторії, як і чаушеску-Румунія, додон-Молдова, іванішвілі-Грузія, ухилянт- Україна, трамп-США!!!!
Це звучить так само тупо, як і заяви цього уйобка.