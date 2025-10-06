Словакия предоставит 14-й пакет поддержки Украине, - глава Минобороны Калиняк

Вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о подготовке нового пакета поддержки Украины.

Речь идет об инженерной и противоминной помощи.

"Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине", - сказал министр на третьем Международном форуме оборонных индустрий.

По словам Калиняка, в Украине определят возможные проекты для расширения "уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества" между странами.

Министр отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Словакия в 15 раз увеличила мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

"Кроме того, мы втрое увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель", - добавил Калиняк.

Министр обороны добавил, что во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо с президентом Зеленским оборонное сотрудничество было определено как одна из главных тем будущей четвертой совместной межправительственной сессии.

