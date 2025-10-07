РУС
Новости Помощь Украине от Словакии
Словакия больше не будет дарить Украине оружие. Мы придерживаемся этого, - глава Минобороны Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава и в дальнейшем будет выступать против поставок военной помощи в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.

На пресс-конференции во вторник после визита в Киев Калиняк заявил, что позиция словацкого правительства по отправке вооружения не изменилась.

"Мы четко заявили, что больше не будем дарить оружие и подобные вещи Украине, но будем продолжать предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого", - подчеркнул глава Минобороны Словакии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия блокирует 19-й пакет санкций против РФ и хочет обсуждений на высшем уровне, - Йозвяк

Накануне, вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о подготовке 14 пакета поддержки Украины.

Топ комментарии
+9
Ну тоді побажаємо щоб ця "непередана Україні зброя" у словаків не залежалась дарма, а знадобилась їм як найшвидше і в повному обсязі
07.10.2025 17:52 Ответить
+6
Велика військова держава словаччина. Лише вона виробляє так необхідні нам петріоти, ф-16, хімарси, атакамси і ще багато чого.
07.10.2025 17:50 Ответить
+3
їпанат
***** тебе відзначить
07.10.2025 17:56 Ответить
я думав на фото підар якись ,а це міністр оборони ,ну-ну ,качан їм в дупу !
07.10.2025 18:39 Ответить
Каліняк, як від себе робив допомогу Україні, під час московської війни ****** проти України??!!
Дякуємо Західним Партнерам, за дієву допомогу Українцям!
07.10.2025 17:52 Ответить
Взагалі то вони всі хто нам якоби дарували зброю, отримали гроші від НАТО, тож ніхто нічого не дарував!!!
07.10.2025 18:14 Ответить
Європа вже по світу йде з нашою валізою. Але тягнути треба, інакше путен нападе.
07.10.2025 18:04 Ответить
Зрозумів що сказав?
07.10.2025 18:08 Ответить
НЕ надавати військову допомогу Україні теж саме що надавати її росії...
07.10.2025 18:06 Ответить
На должность запрыгнуть. Украсть. И свалить.
07.10.2025 18:07 Ответить
Європейський карлик відчув себе велетнем. Скоро коаліція неохочих буде у Європі.
07.10.2025 18:16 Ответить
 
 