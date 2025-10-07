Словакия больше не будет дарить Украине оружие. Мы придерживаемся этого, - глава Минобороны Калиняк
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава и в дальнейшем будет выступать против поставок военной помощи в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Aktuality.
На пресс-конференции во вторник после визита в Киев Калиняк заявил, что позиция словацкого правительства по отправке вооружения не изменилась.
"Мы четко заявили, что больше не будем дарить оружие и подобные вещи Украине, но будем продолжать предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого", - подчеркнул глава Минобороны Словакии.
Накануне, вице-премьер - министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о подготовке 14 пакета поддержки Украины.
