Словакия блокирует 19-й пакет санкций против РФ и хочет обсуждений на высшем уровне, - Йозвяк
Словакия блокирует введение 19-го пакета санкций против России до 23 октября.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ЕС достигли договоренности об ограничении передвижений российских дипломатов внутри Евросоюза. Венгрия сняла вето по этому поводу.
"Но весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения на самом высоком уровне", - отметил Йозвяк.
це самі кращі санкції
На зарплаті з кремля сидять!