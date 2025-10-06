Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК, - глава Міноборони Калиняк

Віцепрем'єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що уряд країни зацікавлений у нових оборонних проєктах з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У промові на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві Каліняк зазначив, що український оборонний досвід є "унікальним і буквально випробуваним у вогні".

"Ми відкриті до інвестицій у спільні оборонні проєкти по обидва боки словацько-українського кордону. Тому я включив до своєї делегації кількох представників словацької оборонної промисловості. Вони тут, щоб провести переговори зі своїми українськими колегами щодо конкретних проєктів для посилення нашої співпраці", - сказав він.

За словами словацького міністра, Україна показала світові, наскільки ефективними можуть бути інноваційні рішення у захисті свого суверенітету та збереженні незалежності.

"Ця стійкість, заснована на інноваціях, є натхненням для всіх нас. Ми, своєю чергою, пропонуємо наші можливості у сфері боєприпасів, інженерії, розмінування, хімічного виявлення, непрямого вогню, спеціального виробництва та багатьох інших галузях", - додав Калиняк.

