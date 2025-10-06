УКР
Новини Співпраця України та Словаччини
Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК, - глава Міноборони Калиняк

Віцепрем’єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк

Віцепрем'єр - міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що уряд країни зацікавлений у нових оборонних проєктах з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У промові на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві Каліняк зазначив, що український оборонний досвід є "унікальним і буквально випробуваним у вогні".

"Ми відкриті до інвестицій у спільні оборонні проєкти по обидва боки словацько-українського кордону. Тому я включив до своєї делегації кількох представників словацької оборонної промисловості. Вони тут, щоб провести переговори зі своїми українськими колегами щодо конкретних проєктів для посилення нашої співпраці", - сказав він.

За словами словацького міністра, Україна показала світові, наскільки ефективними можуть бути інноваційні рішення у захисті свого суверенітету та збереженні незалежності.

"Ця стійкість, заснована на інноваціях, є натхненням для всіх нас. Ми, своєю чергою, пропонуємо наші можливості у сфері боєприпасів, інженерії, розмінування, хімічного виявлення, непрямого вогню, спеціального виробництва та багатьох інших галузях", - додав Калиняк.

оборона (4918) допомога (8787) Словаччина (1218) ОПК (309)
Й це усього залетілона ЄС кілька рашистських пустлопорожніх дронів - й пустопорожні заяви "рішучих" стають наповнюватися змістом та діями? Головне щоб МІН ДІЧ не втратив вплив свого бізнесу й у ЄС
показати весь коментар
06.10.2025 17:13 Відповісти
Та навряд чи.Хочуть розвідати секрети для кацапів
показати весь коментар
06.10.2025 17:25 Відповісти
Тю, а як же "Дружба"?
показати весь коментар
06.10.2025 17:24 Відповісти
Треба прийняти рішення.
Труси чи хрестик?
показати весь коментар
06.10.2025 17:26 Відповісти
Мочу хай п'ють, замість дронів

показати весь коментар
06.10.2025 17:35 Відповісти
Цей Фіцо зламався, надсилайте з боліт наступного
показати весь коментар
06.10.2025 17:57 Відповісти
 
 