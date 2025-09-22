Сибіга та глава МЗС Словаччини Бланар обговорили питання енергетичної безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч із словацьким колегою Юраєм Бланаром.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У розвиток діалогу між Президентом Зеленським і Прем'єр-міністром Фіцо я зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зосередилися на майбутньому європейської архітектури безпеки, потенціалі нашої оборонної співпраці через механізм SAFE та питаннях енергетичної безпеки", - йдеться в повідомленні.

За словами Сибіги, сторони також обговорили розвиток двосторонніх відносин та наступний раунд консультацій між урядами

"Я подякував своєму колезі за приєднання Словаччини до Коаліції укриттів цивільного захисту та її постійну підтримку інтеграції України до ЄС", - підсумував глава МЗС України.

Читайте: У ЄС обговорюють заходи проти постачання нафти Угорщині та Словаччині трубопроводом "Дружба", - Bloomberg