УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7772 відвідувача онлайн
Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів
1 084 8

У ЄС обговорюють заходи проти постачання нафти Угорщині та Словаччині трубопроводом "Дружба", - Bloomberg

єс

Європейський Союз розглядає питання торговельних заходів, спрямованих проти імпорту російської нафти, яку все ще купують Угорщина і Словаччина.

Про це пише агентство Bloomberg з посилання на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, виконавчий орган блоку переглядає питання про імпорт російської нафти через нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини та Словаччини, і розглянуті заходи в основному торкнуться цих поставок, якщо вони не будуть поступово припинені.

Ці обговорення відбуваються паралельно з новим пакетом санкцій, який Євросоюз презентував у п’ятницю, 19 вересня. Запропоновані обмеження включають заборону на російський скраплений газ, і спочатку застосовуватимуться до короткострокових контрактів через шість місяців після набрання чинності, а потім до довгострокових угод з 1 січня 2027 року.

Читайте також: Угорщина блокує план ЄС щодо відмови від російських нафти та газу, - Politico

У межах санкційного пакету ЄС також пропонуються обмеження проти понад 100 танкерів так званого "тіньового флоту" Росії та низки компаній, що беруть участь у торгівлі енергоресурсами, включно з тими, що працюють у третіх країнах.

Зазначається, що більшість інших країн ЄС зобов'язалися поступово припинити весь імпорт російського викопного палива до кінця 2027 року, і застосування торговельних заходів може стати варіантом, якщо уряди Будапешта і Братислави не представлять плани виходу.

Читайте також: Польща закликала ЄС повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2026 року, - The Guardian

Автор: 

Угорщина (2480) нафта (5872) росія (67862) Словаччина (1204) Євросоюз (14167)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кращій заход шодо постачання мудпкпм парашной нафти - постпвка дронів для СБС ЗСУ, для повного знищення трубопровода "Дркжба".
показати весь коментар
20.09.2025 19:32 Відповісти
Обговорюють... Процес - наше все.
показати весь коментар
20.09.2025 19:32 Відповісти
Запропоновані обмеження включають заборону на російський скраплений газ, і спочатку застосовуватимуться до короткострокових контрактів через шість місяців після набрання чинності, а потім до довгострокових угод з 1 січня 2027 року.
Чомусь нагорнулися сльози радості...
показати весь коментар
20.09.2025 19:35 Відповісти
з Мадяром побалакайте. той скоріше все зробить.
показати весь коментар
20.09.2025 19:38 Відповісти
Ну, а поки йтимуть обговорення, як щодо деокупації Нагірного Карабаху упродовж 30 років, Птахи Мадяра щоденно будуть пильнувати зупинку цього ************ нафтогону!!
І переговірникам буде якось спокійніше, з року в рік, обговорювати й обговорювати!!
показати весь коментар
20.09.2025 19:41 Відповісти
Що там обговорювати? Мадяр вже все за вас зробив.
показати весь коментар
20.09.2025 19:47 Відповісти
Важко винести дрончіками трубопровід. Він працює і працює.
показати весь коментар
20.09.2025 20:17 Відповісти
Тільки скажіть, ми в 2 сек крани закрутим
показати весь коментар
20.09.2025 20:41 Відповісти
 
 