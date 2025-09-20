У ЄС обговорюють заходи проти постачання нафти Угорщині та Словаччині трубопроводом "Дружба", - Bloomberg

Європейський Союз розглядає питання торговельних заходів, спрямованих проти імпорту російської нафти, яку все ще купують Угорщина і Словаччина.

Про це пише агентство Bloomberg з посилання на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За словами джерел, виконавчий орган блоку переглядає питання про імпорт російської нафти через нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Угорщини та Словаччини, і розглянуті заходи в основному торкнуться цих поставок, якщо вони не будуть поступово припинені.

Ці обговорення відбуваються паралельно з новим пакетом санкцій, який Євросоюз презентував у п’ятницю, 19 вересня. Запропоновані обмеження включають заборону на російський скраплений газ, і спочатку застосовуватимуться до короткострокових контрактів через шість місяців після набрання чинності, а потім до довгострокових угод з 1 січня 2027 року.

У межах санкційного пакету ЄС також пропонуються обмеження проти понад 100 танкерів так званого "тіньового флоту" Росії та низки компаній, що беруть участь у торгівлі енергоресурсами, включно з тими, що працюють у третіх країнах.

Зазначається, що більшість інших країн ЄС зобов'язалися поступово припинити весь імпорт російського викопного палива до кінця 2027 року, і застосування торговельних заходів може стати варіантом, якщо уряди Будапешта і Братислави не представлять плани виходу.

