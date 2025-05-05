Угорщина блокує план ЄС щодо відмови від російських нафти та газу, - Politico

У вівторок, 5 травня, єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу.

Про це пише Politico з посиланням на європейських чиновників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що єврокомісар Варгеї, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію щодо відмови від енергоносіїв з Росії за кілька годин до її очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Один із чиновників сказав, що з огляду на на проросійську орієнтацію енергетичної політики Угорщини, крок угорського єврокомісара одразу розцінили як "політичний". Водночас чиновник додав, що це не завадить схваленню остаточного плану.

Як зазначило Politico, що саме не влаштувало Варгеї у плані відмови від російських енергоресурсів, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір до 2027 року повністю припинити імпорт російського газу, що стане черговим кроком у розриві енергетичної залежності від Росії

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