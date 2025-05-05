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Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів
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Угорщина блокує план ЄС щодо відмови від російських нафти та газу, - Politico

Угорський єврокомісар блокує відмову ЄС від російських енергоресурсів

У вівторок, 5 травня, єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї заблокував схвалення нового плану ЄС щодо відмови від російської нафти та газу.

Про це пише Politico з посиланням на європейських чиновників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що єврокомісар Варгеї, якого на посаду обрав прем'єр Угорщини Віктор Орбан, наклав процедурне заперечення на пропозицію щодо відмови від енергоносіїв з Росії за кілька годин до її очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Один із чиновників сказав, що з огляду на на проросійську орієнтацію енергетичної політики Угорщини, крок угорського єврокомісара одразу розцінили як "політичний". Водночас чиновник додав, що це не завадить схваленню остаточного плану.

Як зазначило Politico, що саме не влаштувало Варгеї у плані відмови від російських енергоресурсів, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір до 2027 року повністю припинити імпорт російського газу, що стане черговим кроком у розриві енергетичної залежності від Росії

Читайте також: ЄС планує повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року, - Bloomberg

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Угорщина (2294) газ (10447) Євросоюз (13446) блокування (650)


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Трамп не поважає лідерів з Брюсселю. . Він в контакті лиш з лідерами країн Європи. виключення стала лиш зустіч на похованні ПАПИ .

ТО ЧОМУ БРЮСЕЛЬ йде на повідку у ТРАМПІВСЬКОХЙВСЬКИХ?
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05.05.2025 21:42 Відповісти
Ти ба, яка с¥ка!
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05.05.2025 21:43 Відповісти
Як зазначило Politico, що саме не влаштувало Варгеї у плані відмови від російських енергоресурсів, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.ЗРОЗУМІЛО.ЩО ЄС ОБРАВ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ВІДМОВИ ЄС ВІД РАШИСТСЬКОЇ НАФТИ І ГАЗУ .МАДЯРА.КОТРИЙ ОБІЙМАЄ ПОСАДУ В ЄВРОКОМІСІЇ ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ .ТА ЗАХИСТУ ВСІХ ТВАРИН ЄС...
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05.05.2025 21:45 Відповісти
І шо тут нового? ЕС це нічтожество якщо 500 млн може нагибати 10 млн дотаційна фігня
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05.05.2025 21:46 Відповісти
Треба припинити перераховувати дотації ******* і вони зразу стануть шовковими.
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05.05.2025 21:49 Відповісти
Та відмовтесь від мад'ярів, і буде всім щастя!
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05.05.2025 22:01 Відповісти
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05.05.2025 22:02 Відповісти
Млинець, дивуюсь - чому пінкдогстан не у Євросоюзі?
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05.05.2025 22:10 Відповісти
не те що навіть не цікаво
і навіть зовсім не смішно
"куколди" бо....
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05.05.2025 22:29 Відповісти
 
 