Венгрия блокирует план ЕС относительно отказа от российской нефти и газа, - Politico

Во вторник, 5 мая, еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана ЕС по отказу от российской нефти и газа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еврокомиссар Варгеи, которого на должность избрал премьер Венгрии Виктор Орбан, наложил процедурное возражение на предложение об отказе от энергоносителей из России за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник, 6 мая.

Один из чиновников сказал, что учитывая пророссийскую ориентацию энергетической политики Венгрии, шаг венгерского еврокомиссара сразу расценили как "политический". В то же время чиновник добавил, что это не помешает одобрению окончательного плана.

Как отметило Politico, что именно не устроило Варгеи в плане отказа от российских энергоресурсов, непонятно, особенно учитывая то, что его должность в Еврокомиссии касается здравоохранения и защиты животных.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен к 2027 году полностью прекратить импорт российского газа, что станет очередным шагом в разрыве энергетической зависимости от России

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