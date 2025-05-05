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Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
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Венгрия блокирует план ЕС относительно отказа от российской нефти и газа, - Politico

Венгерский еврокомиссар блокирует отказ ЕС от российских энергоресурсов

Во вторник, 5 мая, еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи заблокировал одобрение нового плана ЕС по отказу от российской нефти и газа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еврокомиссар Варгеи, которого на должность избрал премьер Венгрии Виктор Орбан, наложил процедурное возражение на предложение об отказе от энергоносителей из России за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник, 6 мая.

Один из чиновников сказал, что учитывая пророссийскую ориентацию энергетической политики Венгрии, шаг венгерского еврокомиссара сразу расценили как "политический". В то же время чиновник добавил, что это не помешает одобрению окончательного плана.

Как отметило Politico, что именно не устроило Варгеи в плане отказа от российских энергоресурсов, непонятно, особенно учитывая то, что его должность в Еврокомиссии касается здравоохранения и защиты животных.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз намерен к 2027 году полностью прекратить импорт российского газа, что станет очередным шагом в разрыве энергетической зависимости от России

Читайте также: ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года, - Bloomberg

Автор: 

Венгрия (1960) Газ (10230) Евросоюз (17147) блокирование (462)


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Трамп не поважає лідерів з Брюсселю. . Він в контакті лиш з лідерами країн Європи. виключення стала лиш зустіч на похованні ПАПИ .

ТО ЧОМУ БРЮСЕЛЬ йде на повідку у ТРАМПІВСЬКОХЙВСЬКИХ?
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05.05.2025 21:42 Ответить
Ти ба, яка с¥ка!
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05.05.2025 21:43 Ответить
Як зазначило Politico, що саме не влаштувало Варгеї у плані відмови від російських енергоресурсів, незрозуміло, особливо зважаючи на те, що його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я та захисту тварин.ЗРОЗУМІЛО.ЩО ЄС ОБРАВ ДЛЯ БЛОКУВАННЯ ВІДМОВИ ЄС ВІД РАШИСТСЬКОЇ НАФТИ І ГАЗУ .МАДЯРА.КОТРИЙ ОБІЙМАЄ ПОСАДУ В ЄВРОКОМІСІЇ ІЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ .ТА ЗАХИСТУ ВСІХ ТВАРИН ЄС...
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05.05.2025 21:45 Ответить
І шо тут нового? ЕС це нічтожество якщо 500 млн може нагибати 10 млн дотаційна фігня
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05.05.2025 21:46 Ответить
Треба припинити перераховувати дотації ******* і вони зразу стануть шовковими.
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05.05.2025 21:49 Ответить
Та відмовтесь від мад'ярів, і буде всім щастя!
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05.05.2025 22:01 Ответить
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05.05.2025 22:02 Ответить
 
 