ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года, - Bloomberg

Европейский Союз намерен к 2027 году полностью прекратить импорт российского газа, что станет очередным шагом в разрыве энергетической зависимости от России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских институциях, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, в июне Европейская комиссия планирует представить предложение по запрету как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Ожидается, что эти ограничения вступят в силу постепенно и завершатся до конца 2027 года.

Кроме того, Еврокомиссия должна принять меры, которые предусматривают прекращение остаточного импорта по действующим долгосрочным контрактам с российскими компаниями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны ЕС уже существенно сократили закупки российского газа - с более 40% до около 19% от общего объема импорта.

Однако, как отмечает Bloomberg, в 2023 году Евросоюз все еще импортировал российского газа на сумму около 26 миллиардов долларов, что превышает объем военной помощи Украине в 2024 году.

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