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Новости Отказ от российского газа
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ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года, - Bloomberg

Газопровід

Европейский Союз намерен к 2027 году полностью прекратить импорт российского газа, что станет очередным шагом в разрыве энергетической зависимости от России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских институциях, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, в июне Европейская комиссия планирует представить предложение по запрету как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Ожидается, что эти ограничения вступят в силу постепенно и завершатся до конца 2027 года.

Кроме того, Еврокомиссия должна принять меры, которые предусматривают прекращение остаточного импорта по действующим долгосрочным контрактам с российскими компаниями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны ЕС уже существенно сократили закупки российского газа - с более 40% до около 19% от общего объема импорта.

Однако, как отмечает Bloomberg, в 2023 году Евросоюз все еще импортировал российского газа на сумму около 26 миллиардов долларов, что превышает объем военной помощи Украине в 2024 году.

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Автор: 

Газ (10230) Евросоюз (17145)


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05.05.2025 14:32 Ответить
До 2027 року? Фу, прямо мєтєори.
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05.05.2025 14:33 Ответить
З єс смішся?А з українців,в тому числі і себе,посміятися не хочеш?-

Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).

Про це йдеться у даних Державної митної служби.

Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 17 млн тонн.

Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США - на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану - на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн - на 111,97 млн доларів (5,41%).
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05.05.2025 14:36 Ответить
А це чиї слова і коли-«між патріотизмом і математикою треба вибирати математику».?
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05.05.2025 14:38 Ответить
ЄС планує повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року бо мають надію зняття санкціій та повернення до торгівлі досанкційного періоду
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05.05.2025 15:11 Ответить
Золотому міліарду неможна було допускати одну й ту саму помилку: давати піднятися з фекалій росіянам, китайцям і тп.
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05.05.2025 14:51 Ответить
 
 