ЕС планирует полностью запретить импорт российского газа до 2027 года, - Bloomberg
Европейский Союз намерен к 2027 году полностью прекратить импорт российского газа, что станет очередным шагом в разрыве энергетической зависимости от России.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских институциях, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, в июне Европейская комиссия планирует представить предложение по запрету как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Ожидается, что эти ограничения вступят в силу постепенно и завершатся до конца 2027 года.
Кроме того, Еврокомиссия должна принять меры, которые предусматривают прекращение остаточного импорта по действующим долгосрочным контрактам с российскими компаниями.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны ЕС уже существенно сократили закупки российского газа - с более 40% до около 19% от общего объема импорта.
Однако, как отмечает Bloomberg, в 2023 году Евросоюз все еще импортировал российского газа на сумму около 26 миллиардов долларов, что превышает объем военной помощи Украине в 2024 году.
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Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).
Про це йдеться у даних Державної митної служби.
Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 17 млн тонн.
Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США - на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану - на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн - на 111,97 млн доларів (5,41%).