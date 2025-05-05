ЄС планує повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року, - Bloomberg

Європейський Союз має намір до 2027 року повністю припинити імпорт російського газу, що стане черговим кроком у розриві енергетичної залежності від Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в європейських інституціях, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, у червні Європейська комісія планує представити пропозицію щодо заборони як трубопровідного, так і зрідженого природного газу з Росії. Очікується, що ці обмеження наберуть чинності поступово і завершаться до кінця 2027 року.

Крім того, Єврокомісія має ухвалити заходи, які передбачають припинення залишкового імпорту за чинними довгостроковими контрактами з російськими компаніями.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни ЄС вже суттєво скоротили закупівлі російського газу - з понад 40% до близько 19% від загального обсягу імпорту.

Однак, як зазначає Bloomberg, у 2023 році Євросоюз все ще імпортував російського газу на суму близько 26 мільярдів доларів, що перевищує обсяг військової допомоги Україні у 2024 році.

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