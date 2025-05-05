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Новини Відмова від російського газу
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ЄС планує повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року, - Bloomberg

Газопровід

Європейський Союз має намір до 2027 року повністю припинити імпорт російського газу, що стане черговим кроком у розриві енергетичної залежності від Росії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в європейських інституціях, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, у червні Європейська комісія планує представити пропозицію щодо заборони як трубопровідного, так і зрідженого природного газу з Росії. Очікується, що ці обмеження наберуть чинності поступово і завершаться до кінця 2027 року.

Крім того, Єврокомісія має ухвалити заходи, які передбачають припинення залишкового імпорту за чинними довгостроковими контрактами з російськими компаніями.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни ЄС вже суттєво скоротили закупівлі російського газу - з понад 40% до близько 19% від загального обсягу імпорту.

Однак, як зазначає Bloomberg, у 2023 році Євросоюз все ще імпортував російського газу на суму близько 26 мільярдів доларів, що перевищує обсяг військової допомоги Україні у 2024 році.

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Автор: 

газ (10447) Євросоюз (13443)


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05.05.2025 14:32 Відповісти
До 2027 року? Фу, прямо мєтєори.
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05.05.2025 14:33 Відповісти
З єс смішся?А з українців,в тому числі і себе,посміятися не хочеш?-

Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).

Про це йдеться у даних Державної митної служби.

Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року - до 17 млн тонн.

Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США - на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану - на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн - на 111,97 млн доларів (5,41%).
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05.05.2025 14:36 Відповісти
А це чиї слова і коли-«між патріотизмом і математикою треба вибирати математику».?
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05.05.2025 14:38 Відповісти
ЄС планує повністю заборонити імпорт російського газу до 2027 року бо мають надію зняття санкціій та повернення до торгівлі досанкційного періоду
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05.05.2025 15:11 Відповісти
Золотому міліарду неможна було допускати одну й ту саму помилку: давати піднятися з фекалій росіянам, китайцям і тп.
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05.05.2025 14:51 Відповісти
 
 