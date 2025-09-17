Польща закликала ЄС повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2026 року, - The Guardian

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика закликав країни Євросоюзу припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб "перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну".

Про це він написав у листі, надісланому іншим міністрам енергетики ЄС незадовго після вторгнення російських дронів у Польщу, пише газета The Guardian, яка ознайомилася із листом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мотика написав, що "поточні міжнародні обставини в поєднанні з необхідністю зміцнення стійкості європейських економік вимагають спільної відповіді".

Польський міністр заявив, що зобов'язання дотримуватися терміну 2026 року "встановить чіткі терміни та продемонструє нашу рішучість досягти незалежності від поставок нафти, обтяжених політичними та стратегічними ризиками".

Читайте також: ЄС не повернеться до закупівель російських енергоресурсів навіть після війни, - єврокомісар Йоргенсен

Окрім цього, Польща закликала до "скоординованих компенсаційних механізмів", які допомогли б надати альтернативу російським енергоресурсам для тих країн, які найбільше цього потребують.

Раніше повідомлялося, що Данія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу, запропонувала країнам блоку спосіб закрити потенційну лазівку, яка б дозволила імпортувати російський газ після набуття чинності відповідної заборони наприкінці 2027 року.

Читайте також: ЄС має відмовитися від російського газу та купувати енергоносії в Америки, - міністр енергетики США Райт