ЄС не повернеться до закупівель російських енергоресурсів навіть після війни, - єврокомісар Йоргенсен

єврокомісар Йоргенсен

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен наголосив, що навіть після завершення війни Європейський Союз не повинен відновлювати імпорт російських енергоресурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Йоргенсен зазначив, що мета ЄС дуже чітка - якомога швидше зупинити закупівлі російського газу та нафти, і це рішення не буде тимчасовим.

"Ми більше ніколи не купуватимемо жодної молекули російських енергоресурсів з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення", - сказав комісар.

За його словами, зараз ЄС терміново має вирішити проблему енергетичної залежності від Росії та послати Кремлю чіткий сигнал, що шантаж енергетикою більше не спрацює. Він також підкреслив, що блок не погодиться опосередковано фінансувати війну Росії через закупівлі енергоресурсів.

Дай то Бог! А то жадібність до дешевих енергоносіїв може взяти гору...
05.09.2025 17:14 Відповісти
Дармова енергія: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
05.09.2025 17:14 Відповісти
Ага, ваши бизнессмены сразу начнут вопить про "теряем возможности и прибыль", американские джобсы, маски и т.д вон китайцев подняли, и теперь ржавый плачет что китай оторвал рынки и влияние в регионе, ваши тоже самое сделают в погоне за наживой, и непоймут как и в какой момент раком их поставили!
05.09.2025 17:18 Відповісти
05.09.2025 17:21 Відповісти
05.09.2025 17:21 Відповісти
Будуть купувати індійські нафтопродукти зроблені з кацапської нафти!
05.09.2025 17:28 Відповісти
Експорт дизпалива з Індії в Євросоюз зріс на 137% - The Economic Times.

Європейські лицеміри виглядають так.
05.09.2025 17:36 Відповісти
 
 