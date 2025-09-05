ЄС не повернеться до закупівель російських енергоресурсів навіть після війни, - єврокомісар Йоргенсен

Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен наголосив, що навіть після завершення війни Європейський Союз не повинен відновлювати імпорт російських енергоресурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Йоргенсен зазначив, що мета ЄС дуже чітка - якомога швидше зупинити закупівлі російського газу та нафти, і це рішення не буде тимчасовим.

"Ми більше ніколи не купуватимемо жодної молекули російських енергоресурсів з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення", - сказав комісар.

За його словами, зараз ЄС терміново має вирішити проблему енергетичної залежності від Росії та послати Кремлю чіткий сигнал, що шантаж енергетикою більше не спрацює. Він також підкреслив, що блок не погодиться опосередковано фінансувати війну Росії через закупівлі енергоресурсів.

