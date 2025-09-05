РУС
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
489 7

ЕС не вернется к закупкам российских энергоресурсов даже после войны, - еврокомиссар Йоргенсен

еврокомиссар Йоргенсен

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен подчеркнул, что даже после завершения войны Европейский Союз не должен возобновлять импорт российских энергоресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Йоргенсен отметил, что цель ЕС очень четкая - как можно скорее остановить закупки российского газа и нефти, и это решение не будет временным.

"Мы больше никогда не будем покупать ни одной молекулы российских энергоресурсов с момента, когда будет достигнуто соответствующее решение", - сказал комиссар.

По его словам, сейчас ЕС срочно должен решить проблему энергетической зависимости от России и послать Кремлю четкий сигнал, что шантаж энергетикой больше не сработает. Он также подчеркнул, что блок не согласится косвенно финансировать войну России через закупки энергоресурсов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта: ЕС готовит новый пакет санкций против России и координирует действия с США

Автор: 

россия (97068) энергетика (2602) Евросоюз (17533)
Дай то Бог! А то жадібність до дешевих енергоносіїв може взяти гору...
05.09.2025 17:14 Ответить
Дармова енергія: http://www.besslerwheel.com/forum/viewtopic.php?t=775&sid=c2c324dd4f1a3da54d6999472f6a9d85&start=405
05.09.2025 17:14 Ответить
Ага, ваши бизнессмены сразу начнут вопить про "теряем возможности и прибыль", американские джобсы, маски и т.д вон китайцев подняли, и теперь ржавый плачет что китай оторвал рынки и влияние в регионе, ваши тоже самое сделают в погоне за наживой, и непоймут как и в какой момент раком их поставили!
05.09.2025 17:18 Ответить
05.09.2025 17:21 Ответить
05.09.2025 17:21 Ответить
Будуть купувати індійські нафтопродукти зроблені з кацапської нафти!
05.09.2025 17:28 Ответить
Експорт дизпалива з Індії в Євросоюз зріс на 137% - The Economic Times.

Європейські лицеміри виглядають так.
05.09.2025 17:36 Ответить
 
 