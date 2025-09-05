ЕС не вернется к закупкам российских энергоресурсов даже после войны, - еврокомиссар Йоргенсен

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен подчеркнул, что даже после завершения войны Европейский Союз не должен возобновлять импорт российских энергоресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Йоргенсен отметил, что цель ЕС очень четкая - как можно скорее остановить закупки российского газа и нефти, и это решение не будет временным.

"Мы больше никогда не будем покупать ни одной молекулы российских энергоресурсов с момента, когда будет достигнуто соответствующее решение", - сказал комиссар.

По его словам, сейчас ЕС срочно должен решить проблему энергетической зависимости от России и послать Кремлю четкий сигнал, что шантаж энергетикой больше не сработает. Он также подчеркнул, что блок не согласится косвенно финансировать войну России через закупки энергоресурсов.

