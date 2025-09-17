Польша призвала ЕС полностью отказаться от российской нефти до конца 2026 года, - The Guardian

Министр энергетики Польши Милош Мотыка призвал страны Евросоюза прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы "перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну".

Об этом он написал в письме, направленном другим министрам энергетики ЕС незадолго после вторжения российских дронов в Польшу, пишет газета The Guardian, которая ознакомилась с письмом, сообщает Цензор.НЕТ.

Мотыка написал, что "текущие международные обстоятельства в сочетании с необходимостью укрепления устойчивости европейских экономик требуют совместного ответа".

Польский министр заявил, что обязательство придерживаться срока 2026 года "установит четкие сроки и продемонстрирует нашу решимость достичь независимости от поставок нефти, обремененных политическими и стратегическими рисками".

Читайте также: ЕС не вернется к закупкам российских энергоресурсов даже после войны, - еврокомиссар Йоргенсен

Кроме этого, Польша призвала к "скоординированным компенсационным механизмам", которые помогли бы предоставить альтернативу российским энергоресурсам для тех стран, которые больше всего в этом нуждаются.

Ранее сообщалось, что Дания, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, предложила странам блока способ закрыть потенциальную лазейку, которая бы позволила импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Читайте также: ЕС должен отказаться от российского газа и покупать энергоносители у Америки, - министр энергетики США Райт