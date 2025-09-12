РУС
ЕС должен отказаться от российского газа и покупать энергоносители в Америке, - министр энергетики США Райт

газ, молдова, румыния

Министр энергетики США Крис Райт призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей и поддерживать усилия ЕС по отказу от российского газа, заменив его поставками из США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Мы хотим вытеснить весь российский газ. Президент Трамп, Америка и все страны ЕС хотят закончить российско-украинскую войну. Чем больше мы сможем задушить способность России финансировать эту кровавую войну, тем лучше для всех нас. Поэтому ответ на ваш вопрос - абсолютно", - сказал Райт.

Он подчеркнул, что странам ЕС следует искать альтернативу и российской атомной энергетике и переориентироваться на поставки из США или внутренние ресурсы ЕС.

Министр энергетики отметил, что европейцам стоит получать энергоносители от "своих друзей", намекая на необходимость сокращения зависимости от Кремля.

США (27883) энергетика (2614) Евросоюз (17555)
+4
А не простіше купувать у Катару? Араби катарські, хоч менше "бикують"... Їм головне - ГРОШІ...
12.09.2025 13:00
+4
хто пам'ятає 90і, той зараз щиро посміхнувся!
схема проста, як двері.
ведіть бізнес зі мною, або я перестану вас захищати!
і, як же вчасно збіглося з "незначним інцидентом" у польщі.
ну, що ж, догралися європейські лєвацькі пластілинові соплєжуї?
дякуйте меркель берлусконі оланду......

оце, так і пре розумововідсталому доні!
12.09.2025 13:20
+4
***** начало войну с Украиной,чтобы ЕС в итоге покупал газ у США? Гениально.👍
12.09.2025 13:29
От тобі і теорія змови на пустому місці: викручували руки ЕС шантажем, щоб міл'ярдери США віддячили ( конвертиком) трампаксу за потужний збут американського газу.

Хоча чому теорія..... Знаючи як друзі трампуса нажились на коливаннях біржи - "то вводе тарифи то не вводе", то може бути і трошки правдою
12.09.2025 12:59
12.09.2025 13:00
з катаром у них є проблеми по газу
12.09.2025 13:10
Можливо... Може, саме тому Трамп і "дав добро" євреям, на удар по столиці Катару?. "Конкурента" паралізують?...
показать весь комментарий
12.09.2025 13:29
якщо можна, що там з Катаром ? Наче ж було усе норм ?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:43
Проблем наче немає, а от газопровід треба тягнути через Сирію
показать весь комментарий
12.09.2025 14:08
вот поэтому началась война
показать весь комментарий
12.09.2025 13:09
***** начало войну с Украиной,чтобы ЕС в итоге покупал газ у США? Гениально.👍
12.09.2025 13:29
Тоді Європа буде більше витрачати. Хай краще газ і нафту купуватимуть у русні, а санкції введуть проти Кадирова і російських матрьошок.
12.09.2025 13:10
хто пам'ятає 90і, той зараз щиро посміхнувся!
схема проста, як двері.
ведіть бізнес зі мною, або я перестану вас захищати!
і, як же вчасно збіглося з "незначним інцидентом" у польщі.
ну, що ж, догралися європейські лєвацькі пластілинові соплєжуї?
дякуйте меркель берлусконі оланду......

оце, так і пре розумововідсталому доні!
12.09.2025 13:20
Трамп це прямо казав Європі ще за свого минулого президенства ,що халява з НАТО для Європи має скінчитися. Але лівачня думала що шара з халявним захистом і дешевими енергоресурсами буде довгою .
12.09.2025 13:27
Фрі Плістіліна !!!!
12.09.2025 13:50
У Европы есть выбор?
12.09.2025 14:38
звісно є!
вибір є завжди, як що його шукати.
12.09.2025 14:45
Європка готова вічно підтримувати Україну та купляти газ у ереф. А то ще раптом у пуйла забракне грошей на ракети.
12.09.2025 13:33
ЄС має дожати і вигнати РФ і добувати нафту і газ у Чорному морі.
Млинець ...
12.09.2025 13:41
то нехай Штати припинять купувати у рабсії, бо добре влаштувались .
12.09.2025 14:05
А чому не у Венесуелі, там тоже дохера нафти?
12.09.2025 14:22
Норвегія ближче, можливо і дешевше буде, нафіга Європі трамповський газ?
12.09.2025 14:32
 
 