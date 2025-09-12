ЕС должен отказаться от российского газа и покупать энергоносители в Америке, - министр энергетики США Райт

Министр энергетики США Крис Райт призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей и поддерживать усилия ЕС по отказу от российского газа, заменив его поставками из США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

"Мы хотим вытеснить весь российский газ. Президент Трамп, Америка и все страны ЕС хотят закончить российско-украинскую войну. Чем больше мы сможем задушить способность России финансировать эту кровавую войну, тем лучше для всех нас. Поэтому ответ на ваш вопрос - абсолютно", - сказал Райт.

Он подчеркнул, что странам ЕС следует искать альтернативу и российской атомной энергетике и переориентироваться на поставки из США или внутренние ресурсы ЕС.

Министр энергетики отметил, что европейцам стоит получать энергоносители от "своих друзей", намекая на необходимость сокращения зависимости от Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые поезда по новой евроколее отправились из Ужгорода в ЕС. ФОТО