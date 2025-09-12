Перші поїзди новою євроколією вирушили з Ужгорода до ЄС. ФОТО

Сьогодні, 12 серпня, з Ужгорода вирушили перші потяги євроколією до ЄС.

Це старт регулярного сполучення, що відкриває нові можливості подорожей до столиць країн ЄС та поглиблює інтеграцію української інфраструктури у спільний європейський транспортний простір, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Наразі розклад руху наступний:

№961/618 Ужгород - Братислава (щодня);





№146 Ужгород - Будапешт - Відень (щодня);

Також Кулеба зазначив, що з грудня 2025 року після оновлення графіка заплановані зручні стиковки з внутрішніми рейсами, зокрема збільшення кількості нічних поїздів.

Окремо з 12 вересня стартував новий маршрут №644/647 євроколією Захонь - Берегове - Боржава. Він напряму поєднає Берегове з вузловою станцією у Захоні для подальших пересадок по всій Угорщині, додав міністр.











Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на прямі пасажирські поїзди євроколією з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансувалося з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).