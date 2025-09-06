"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на прямі поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта. Який розклад?

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на прямі пасажирські поїзди євроколією з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта.

Рейси розпочнуть курсувати з 12 вересня, продаж квитків стартував 5 вересня, повідомляє пресслужба компанії.

Квитки доступні в застосунку та на сайті booking.uz.gov.ua, а також на ресурсах угорських і словацьких залізниць.

Розклад руху поїздів наступний:

поїзд №961/618 Ужгород – Братислава вирушатиме з Ужгорода о 8:09 і прибуватиме до Братислави о 18:33, у зворотному напрямку поїзд №617/964 відправлятиметься з Братислави об 11:27 і прибуватиме до Ужгорода о 22:35;

поїзд №146 Ужгород – Будапешт – Відень стартуватиме з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20 і до Відня о 17:20. Зворотний рейс №143 вирушатиме з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода о 22:35.

Також зазначається, що з упровадженням нового розкладу в грудні передбачені зручні пересадки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, зокрема, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом.

Раніше повідомлялось, що Євроколію збираються продовжити від Ужгорода до Львова, – віцепрем’єр Кулеба.