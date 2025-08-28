"Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського заводу

"Укрзалізниця" отримала шість нових вагонів від Крюківського вагонобудівного заводу, які вже включені до складу поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Завжди вдячні нашим партнерам за те, що вони чутливо реагують на наші прохання та докладають максимум зусиль, щоб поставляти нові вагони навіть із випередженням графіку. Адже сьогодні кожен вагон на рахунку – це додаткова можливість перевезти більше пасажирів", – сказано в повідомленні.

У компанії наголосили, що саме зараз навіть найменше прискорення термінів виходу вагонів із заводу має ключове значення – особливо на тлі втрати одного поїзда "Інтерсіті+" через пошкодження ворожим дроном.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" попередила про зміну в графіках і маршрутах низки поїздів унаслідок ранкового обстрілу.

Нагадаємо, у четвер вранці, 28 серпня, російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру, тому низк поїздів рухатиметься із затримкою.

Як заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, проте його планується відновити.