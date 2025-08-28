"Укрзалізниця" змінила графіки та маршрути низки поїздів через ранковий обстріл. Яких потягів стосується?

"Укрзалізниця" попередила про зміну в графіках і маршрутах низки поїздів унаслідок ранкового обстрілу.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, через запізнення внаслідок обстрілу бракує часу для повноцінного обороту по маршруту двох поїздів, тож два поїзди сьогодні курсуватимуть тільки з/до станції Дніпро:

поїзд №3/4 Ужгород – Запоріжжя прямуватиме тільки до Дніпра. Пасажири, які планують сісти на зворотний рейс цього поїзда із Запоріжжя, будуть посаджені в додатковий поїзд №293/294, а по станції Дніпро перейдуть у свій поїзд №4/3 Запоріжжя/Дніпро – Ужгород.

Пасажири поїзда №3/4 Ужгород – Дніпро/Запоріжжя, які прибудуть в Дніпро, поїдуть до Запоріжжя тим самим поїздом №293/294, який привезе пасажирів із Запоріжжя.

поїзд №32 Перемишль – Запоріжжя сьогодні курсуватиме тільки до Дніпра. Пасажири цього поїзда також будуть пересаджені у вагони поїзда №293/294 до Запоріжжя. Зворотний рейс поїзда на Перемишль із Запоріжжя відправиться стандартним порядком.

Окрім того, внаслідок цих змін поїзд №38 Запоріжжя – Київ відправиться із Запоріжжя без частини вагонів, які чекатимуть по станції Дніпро. Пасажирів поїзда буде розсаджено по наявних вагонах, а по станції Дніпро вони зможуть перейти у свої вагони на місця згідно з квитками.

Також зі значною затримкою близько 6 годин зараз прямує поїзд №61 Дніпро – Івано-Франківськ. Зворотний рейс цього поїзда з Івано-Франківська також прямуватиме із затримкою близько 5 год. 30 хв., проте забере всіх пасажирів по маршруту.

"Просимо пасажирів очікувати прибуття рейсу на вокзалах: залізничники намагаються максимально скоротити час затримки поїзда", – наголосили в "Укрзалізниці".

У компанії повідомили, що враження одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті+" сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною.

Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі uz-vezemo.

Із-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин – Вінницького напрямку.

Окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Слов'янськ, Барвінкове, Близнюки.

Електропоїзд №103/104 Краматорськ – Львів довезе пасажирів до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська.

Пасажирів рейсу №104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні.

Скасовано рейс №6208 Козятин-1 – Фастів-1.

Нагадаємо, у четвер вранці, 28 серпня, російські окупаційні війська атакували залізничну інфраструктуру, тому низк поїздів рухатиметься із затримкою.

Як заявив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, проте його планується відновити.