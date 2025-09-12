УКР
ЄС має відмовитися від російського газу та купувати енергоносії в Америки, - міністр енергетики США Райт

Міністр енергетики США Кріс Райт закликав європейські країни припинити закупівлі російських енергоносіїв та підтримувати зусилля ЄС з відмови від російського газу, замінивши його постачаннями зі США.

"Ми хочемо витіснити весь російський газ. Президент Трамп, Америка та всі країни ЄС хочуть закінчити російсько-українську війну. Чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас. Тож відповідь на ваше запитання - абсолютно", - сказав Райт.

Він наголосив, що країнам ЄС слід шукати альтернативу і російській атомній енергетиці та переорієнтуватися на постачання зі США або внутрішні ресурси ЄС.

Міністр енергетики зазначив, що європейцям варто отримувати енергоносії від "своїх друзів", натякаючи на необхідність скорочення залежності від Кремля.

От тобі і теорія змови на пустому місці: викручували руки ЕС шантажем, щоб міл'ярдери США віддячили ( конвертиком) трампаксу за потужний збут американського газу.

Хоча чому теорія..... Знаючи як друзі трампуса нажились на коливаннях біржи - "то вводе тарифи то не вводе", то може бути і трошки правдою
12.09.2025 12:59 Відповісти
А не простіше купувать у Катару? Араби катарські, хоч менше "бикують"... Їм головне - ГРОШІ...
12.09.2025 13:00 Відповісти
з катаром у них є проблеми по газу
12.09.2025 13:10 Відповісти
Можливо... Може, саме тому Трамп і "дав добро" євреям, на удар по столиці Катару?. "Конкурента" паралізують?...
12.09.2025 13:29 Відповісти
вот поэтому началась война
12.09.2025 13:09 Відповісти
***** начало войну с Украиной,чтобы ЕС в итоге покупал газ у США? Гениально.👍
12.09.2025 13:29 Відповісти
Тоді Європа буде більше витрачати. Хай краще газ і нафту купуватимуть у русні, а санкції введуть проти Кадирова і російських матрьошок.
12.09.2025 13:10 Відповісти
хто пам'ятає 90і, той зараз щиро посміхнувся!
схема проста, як двері.
ведіть бізнес зі мною, або я перестану вас захищати!
і, як же вчасно збіглося з "незначним інцидентом" у польщі.
ну, що ж, догралися європейські лєвацькі пластілинові соплєжуї?
дякуйте меркель берлусконі оланду......

оце, так і пре розумововідсталому доні!
12.09.2025 13:20 Відповісти
Трамп це прямо казав Європі ще за свого минулого президенства ,що халява з НАТО для Європи має скінчитися. Але лівачня думала що шара з халявним захистом і дешевими енергоресурсами буде довгою .
12.09.2025 13:27 Відповісти
Європка готова вічно підтримувати Україну та купляти газ у ереф. А то ще раптом у пуйла забракне грошей на ракети.
12.09.2025 13:33 Відповісти
 
 