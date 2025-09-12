ЄС має відмовитися від російського газу та купувати енергоносії в Америки, - міністр енергетики США Райт

Міністр енергетики США Кріс Райт закликав європейські країни припинити закупівлі російських енергоносіїв та підтримувати зусилля ЄС з відмови від російського газу, замінивши його постачаннями зі США.

"Ми хочемо витіснити весь російський газ. Президент Трамп, Америка та всі країни ЄС хочуть закінчити російсько-українську війну. Чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас. Тож відповідь на ваше запитання - абсолютно", - сказав Райт.

Він наголосив, що країнам ЄС слід шукати альтернативу і російській атомній енергетиці та переорієнтуватися на постачання зі США або внутрішні ресурси ЄС.

Міністр енергетики зазначив, що європейцям варто отримувати енергоносії від "своїх друзів", натякаючи на необхідність скорочення залежності від Кремля.

