Дания предложила Евросоюзу закрыть лазейку для импорта российского газа в ЕС, - Bloomberg

Дания, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, предложила странам блока способ закрыть потенциальную лазейку, которая бы позволила импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ датского председательства.

Отмечается, что Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять национальным органам власти доказательства того, что газ не был произведен в России.

В документе освещаются особые опасения относительно потоков газа, поступающих через "Турецкий поток" - большой газопровод между Россией и Юго-Восточной Европой.

"Природный газ, поступающий в Союз через границы или интерконнекторы между Союзом и Россией или Беларусью, а также через интерконнектор "Странджа-2" / Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортированным, прямо или косвенно, из РФ, если не предоставлено однозначных доказательств обратного", - говорится в предложении Дании.

Предложенные изменения подчеркивают обеспокоенность тем, что российский газ все еще может попасть на рынок ЕС после введения запрета.

Bloomberg пишет, что предложение также предусматривает, что поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю - таких как Венгрия и Словакия. Запрет на поставки по существующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027-го.

Дания стремится согласовать запрет российского газа среди государств-членов ЕС до октября 2025-го, после чего должна провести переговоры с Европарламентом, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год - до января 2027 года.

Также напомним, что Турция не планирует придерживаться нового законодательства Европейского Союза по полному отказу от российского топлива. Это может создать "лазейку" для продолжения поставок российского газа в Европу.

