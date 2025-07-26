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Новости Отказ от российского газа
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Европарламент рассмотрит отказ от российского газа на год раньше, - Reuters

ес,евросоюз

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год - до января 2027 года.

Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующими документами, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что страны и законодатели готовятся к переговорам по плану запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

Ведущие законодатели по этому вопросу предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года.

Предложения подали евродепутат Инесе Вайдере из "Европейской народной партии" и евродепутат Вилле Нийнистьо из партии "Зеленый союз".

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Однако дипломаты стран ЕС сказали Reuters, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В частности, Вайдере также предложила обязать правительства стран ЕС вводить санкции против компаний, которые нарушают запрет, в частности путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями. В свою очередь Нийнистьо предлагает полный запрет импорта российской нефти с 1 января 2027 года.

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Автор: 

Газ (10246) Европарламент (1813) Евросоюз (17433)


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Топ комментарии
+2
Евросоюз запомни! Покупая кацапский газ ты спонсируешь агрессора лилипутина и войну в Украине!
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26.07.2025 03:56 Ответить
+1
Світ схоже дійсно зїхав з глузду...
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26.07.2025 03:46 Ответить
+1
Ахренеть, потужна пидтримка. Никогда не сомневался в мощах ЕС.
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26.07.2025 08:00 Ответить
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Капіталізація китайської компанії Pop Mart, що виробляє плюшеві іграшки Лабубу, обігнала концерн "Газпром".
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26.07.2025 02:27 Ответить
У Берліні відкрився перший в Німеччині магазин китайської компанії Pop Mart, яка випускає пухнасті іграшки Лабубу. В чергу вишикувалися сотні людей, багато з них сиділи на розкладних стільцях, повідомляє кореспондент DW у п'ятницю, 25 липня.
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26.07.2025 03:21 Ответить
Чєбурашка вже не той )))
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26.07.2025 08:43 Ответить
не тот уже газпром не тот)пора слепакову песню про газпром переделывать
"Не хочу быть миллионером, Не хочу быть миллиардером, Я хочу быть акционером ОАО Лабубу).
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26.07.2025 03:28 Ответить
Світ схоже дійсно зїхав з глузду...
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26.07.2025 03:46 Ответить
Евросоюз запомни! Покупая кацапский газ ты спонсируешь агрессора лилипутина и войну в Украине!
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26.07.2025 03:56 Ответить
🤣 думаєш там не розуміють??? Та їм плювати на нас-ми для них засіб
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26.07.2025 07:19 Ответить
Ну як ця лукава брехлива корислива європа відмовиться від кацапського газу??? А ніяк ..
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26.07.2025 06:52 Ответить
Добрі рішення, чекаємо і на більші заходи та дії ЄС щодо його протидії воєнному злочинцю з московії, прутіну!
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26.07.2025 07:45 Ответить
Ахренеть, потужна пидтримка. Никогда не сомневался в мощах ЕС.
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26.07.2025 08:00 Ответить
Партньоры. Ахаха.
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26.07.2025 08:02 Ответить
 
 