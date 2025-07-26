Европарламент рассмотрит отказ от российского газа на год раньше, - Reuters

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год - до января 2027 года.

Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующими документами, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что страны и законодатели готовятся к переговорам по плану запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

Ведущие законодатели по этому вопросу предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года.

Предложения подали евродепутат Инесе Вайдере из "Европейской народной партии" и евродепутат Вилле Нийнистьо из партии "Зеленый союз".

Читайте также: ЕС не хочет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из РФ, - еврокомиссар Йоргенсен

Однако дипломаты стран ЕС сказали Reuters, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В частности, Вайдере также предложила обязать правительства стран ЕС вводить санкции против компаний, которые нарушают запрет, в частности путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями. В свою очередь Нийнистьо предлагает полный запрет импорта российской нефти с 1 января 2027 года.

Читайте также: Словакия согласилась постепенно отказаться от российского газа, - Еврокомиссия