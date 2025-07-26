Європарламент розгляне відмову від російського газу на рік раніше, - Reuters

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік - до січня 2027 року.

Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилось з відповідними документами, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що країни та законодавці готуються до переговорів щодо плану заборонити імпорт російського газу, виходячи з юридичної пропозиції, яку Європейська комісія зробила минулого місяця, щоб повністю відмовитися від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Провідні законодавці з цього питання запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року.

Пропозиції подали євродепутатка Інесе Вайдере з "Європейської народної партії" та євродепутат Вілле Нійністьо з партії "Зелений союз".

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Однак дипломати країн ЄС сказали Reuters, що уряди навряд чи погодяться перенести заборону на російський газ на рік раніше, але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Зокрема, Вайдере також запропонувала зобов’язати уряди країн ЄС запроваджувати санкції проти компаній, які порушують заборону, зокрема шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями. Своєю чергою Нійністьо пропонує повну заборону імпорту російської нафти з 1 січня 2027 року.

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