Словаччина погодилася поступово відмовитися від російського газу, - Єврокомісія

Європейська комісія та уряд Словаччини погодили плани поступової відмови країни від споживання російського газу з урахуванням національних особливостей.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона зазначила, що такий підхід має забезпечити енергетичну безпеку Словаччини, а також стабільність постачання і цін в усьому ЄС. За її словами, Росія неодноразово доводила, що є ненадійним партнером.

"Відмова від її енергоносіїв - це крок до більшої безпеки", - наголосила Ітконен. Водночас уряд Словаччини досі розглядає остаточний варіант запропонованого плану.

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