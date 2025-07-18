Словаччина погодилася поступово відмовитися від російського газу, - Єврокомісія
Європейська комісія та уряд Словаччини погодили плани поступової відмови країни від споживання російського газу з урахуванням національних особливостей.
Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вона зазначила, що такий підхід має забезпечити енергетичну безпеку Словаччини, а також стабільність постачання і цін в усьому ЄС. За її словами, Росія неодноразово доводила, що є ненадійним партнером.
"Відмова від її енергоносіїв - це крок до більшої безпеки", - наголосила Ітконен. Водночас уряд Словаччини досі розглядає остаточний варіант запропонованого плану.
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Національні особливості - нахабність та хитрожопість.
І той вибитий зуб у фіци все одно був з карієсом...