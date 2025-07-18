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Новини Відмова від російського газу
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Словаччина погодилася поступово відмовитися від російського газу, - Єврокомісія

словаччина

Європейська комісія та уряд Словаччини погодили плани поступової відмови країни від споживання російського газу з урахуванням національних особливостей.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона зазначила, що такий підхід має забезпечити енергетичну безпеку Словаччини, а також стабільність постачання і цін в усьому ЄС. За її словами, Росія неодноразово доводила, що є ненадійним партнером.

"Відмова від її енергоносіїв - це крок до більшої безпеки", - наголосила Ітконен. Водночас уряд Словаччини досі розглядає остаточний варіант запропонованого плану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо у листі до фон дер Ляєн заявив, що Словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу

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"...поступової відмови країни від споживання російського газу з урахуванням національних особливостей." Джерело: https://censor.net/ua/n3564036
Національні особливості - нахабність та хитрожопість.
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18.07.2025 17:23 Відповісти
Угу.
І той вибитий зуб у фіци все одно був з карієсом...
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18.07.2025 17:43 Відповісти
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18.07.2025 17:58 Відповісти
Фіца ніколи не перестане смоктати путінську цицьку.
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18.07.2025 18:15 Відповісти
 
 